ارتفاع حدّ الـBlob في إيثيريوم إلى 21 يعزّز قابلية التوسع

تعزّزت قابلية التوسع في شبكة Ethereum يوم الأربعاء مع تنفيذ الترقية الثانية من نوع Blob Parameter-Only (BPO)، والتي رفعت حدّ الـBlob من 15 إلى 21، في أول سلسلة تحسينات تستهدف توسيع منظومة إيثيريوم خلال عام 2026.

دخلت الترقية الثانية حيّز التنفيذ عند الساعة 1:01:11 بتوقيت UTC، ما زاد من قدرة الشبكة على تمرير البيانات عبر السماح بتجميع عدد أكبر من المعاملات بواسطة حلول الطبقة الثانية (Rollups). كما رفعت الترقية هدف الـBlob من 10 إلى 14، وهو المؤشر الأهم للمراقبة، إذ إن الاقتراب المستمر من حدّ 21 قد يضغط على عرض النطاق الترددي والتخزين لدى العقد.

وتبلغ سعة وحدة الـBlob الواحدة 128 كيلوبايت، ما يعني أن إيثيريوم باتت قادرة على تخزين ما يصل إلى 2,688 كيلوبايت في الكتلة الواحدة.

الـBlobs تُسهم في استقرار الشبكة الرئيسية

لا تقتصر فائدة الـBlobs على زيادة إنتاجية معاملات الطبقة الثانية، بل تُسهم أيضًا في استقرار رسوم الغاز على الشبكة الرئيسية مع تراجع الازدحام.

وتُظهر بيانات YCharts أن رسوم معاملات إيثيريوم أصبحت أكثر استقرارًا منذ أول ترقية BPO في 9 ديسمبر 2025.

التغيّر في رسوم معاملات إيثيريوم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. المصدر: YCharts

رفع حدّ الغاز قيد النقاش

ناقش المشاركون في اجتماع Ethereum All Core Developers بتاريخ 15 ديسمبر فكرة رفع حدّ الغاز من 60 مليونًا إلى 80 مليونًا بعد تطبيق الترقية الثانية. ومن شأن ذلك زيادة عدد المعاملات وعمليات العقود الذكية في كل كتلة، ما يعزّز الإنتاجية الكلية وقد يضغط الرسوم نحو الانخفاض.

ترقية Glamsterdam تواصل التركيز على التوسع

لاحقًا في 2026، ستسمح ترقية Glamsterdam برفع حدّ الغاز تدريجيًا حتى 200 مليون، إلى جانب إدخال “المعالجة المتوازية الكاملة”.

وستتحقق هذه القفزة عبر Block Access Lists ضمن مقترح تحسين إيثيريوم EIP-7928، الهادف إلى تحويل معالجة المعاملات من مسار واحد إلى عدة مسارات متوازية، بما يرفع الإنتاجية بشكل ملحوظ.