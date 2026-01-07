السيناتور تيم سكوت: قانون CLARITY يتجه إلى مرحلة المراجعة الأسبوع المقبل

تام شمس - الأربعاء 7 يناير 2026 01:42 مساءً - قال السيناتور الأميركي Tim Scott إن قانون وضوح هيكلة سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act)، الهادف إلى توفير إطار تنظيمي أوضح لصناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة، سيتجه إلى مجلس الشيوخ لمراجعته الأسبوع المقبل.

وقال سكوت لموقع Breitbart News يوم الثلاثاء: “الخميس المقبل سنجري تصويتًا على هيكلة السوق. من المهم أن نُثبت موقفنا ونجري التصويت”. وأضاف: “عملنا بلا كلل لأكثر من ستة أشهر لضمان إتاحة مسودات متعددة لكل عضو في اللجنة”.

وتؤكد تصريحاته ما كان قد أشار إليه في ديسمبر David Sacks، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، بأن مشروع القانون التنظيمي البارز الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لهيكلة سوق الكريبتو في الولايات المتحدة يتجه إلى مرحلة markup في يناير. وكان US House of Representatives قد أقرّ التشريع في يوليو 2025.

وإذا مرّ في مجلس الشيوخ دون تعديلات، فلن يعود إلى مجلس النواب، وسيتجه مباشرةً إلى الرئيس الأميركي Donald Trump للتوقيع النهائي.

نقاط خلاف لا تزال قائمة

لا يزال التنفيذيون في قطاع الكريبتو يناقشون تأثير التشريع منذ طرحه في مجلس النواب في مايو 2025، ومع اقتراب الحسم، يبقى الانقسام قائمًا داخل الصناعة.

وقال مؤسس MetaLeX والمحامي المتخصص في الكريبتو Gabriel Shapiro إن الولايات المتحدة “ستحصل على الأرجح على قانون لهيكلة سوق الكريبتو”، مضيفًا أن هناك مخاوف تتعلق بالتمويل غير المشروع، لكن قد يتم التوصل إلى “تسوية ما”.

في المقابل، كان Alex Thorn، رئيس الأبحاث في Galaxy Digital، أقل تفاؤلًا، إذ قال في منشور على منصة X بعد مراجعة وثيقة من اجتماع ثنائي الحزب في مجلس الشيوخ إن “من غير الواضح ما إذا كان الطرفان قادرين على التوافق”، مشيرًا إلى بقاء قضايا عالقة عديدة.

وأضاف ثورن أن الديمقراطيين ما زالوا يطالبون بتعديلات تشمل إلزام واجهات DeFi بالامتثال للعقوبات لتمكين حظر المعاملات غير القانونية، ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (Office of Foreign Assets Control) “صلاحيات خاصة” للتعامل مع الجهات المتورطة في أنشطة غير مشروعة.

في المقابل، رأى الشريك المؤسس في Castle Island Ventures، Nic Carter، أن مطالب الديمقراطيين “معقولة إلى حدّ كبير”.

تقلبات السوق وسط الغموض التنظيمي

يرى بعض المشاركين في السوق أن تأخر إقرار القانون ساهم في التقلبات الأخيرة. فقد عزت CoinShares تدفقات خارجة بقيمة 952 مليون دولار من منتجات الاستثمار في العملات الرقمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر إلى تأخر تمرير قانون CLARITY، مشيرة إلى “عدم اليقين التنظيمي” كعامل محتمل.

من جانبه، رئيس الاستراتيجية في Coinbase Institutional، John D’Agostino، في مقابلة مع CNBC إنه يتفهم “لماذا يستغرق الأمر وقتًا أطول”، موضحًا أن المشروع “أساسي للغاية لنمو الكريبتو أو أي فئة أصول حقيقية”.