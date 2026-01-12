صناديق الكريبتو تسجّل نزوحًا بقيمة 454 مليون دولار مع تراجع آمال خفض الفائدة

سجّلت منتجات الاستثمار في العملات المشفّرة نزوحًا ملحوظًا للأموال الأسبوع الماضي، إذ محا أربعة أيام متتالية من السحوبات جزءًا من تدفقات داخلة بلغت 1.5 مليار دولار خلال أول يومي تداول في عام 2026.

وبحسب تقرير صادر يوم الاثنين عن CoinShares، فقد شهدت المنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بالكريبتو (ETPs) نزوحًا قدره 454 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وقال جيمس باترفيل، رئيس الأبحاث في CoinShares، إن هذا التحوّل في المعنويات يعود أساسًا إلى قلق المستثمرين من تلاشي فرص خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مارس، عقب صدور بيانات اقتصادية كلية حديثة.

ورغم هذه السحوبات، ظل صافي التدفقات منذ بداية الشهر إيجابيًا عند 229 مليون دولار، بعد تدفقات داخلة بقيمة 582 مليون دولار في الأسبوع السابق.

بيتكوين تقود المعنويات السلبية

تصدّرت بيتكوين (BTC) موجة السحوبات، مسجّلة نزوحًا قدره 405 ملايين دولار. وفي المقابل، شهدت صناديق المراكز القصيرة على بيتكوين سحوبات طفيفة بقيمة 9 ملايين دولار، ما يعكس حالة معنويات مختلطة تجاه الأصل، بحسب باترفيل.

على الجانب الآخر، واصلت صناديق بعض العملات البديلة اتجاهها الإيجابي؛ إذ سجّلت صناديق XRP وSolana وSui تدفقات داخلة بنحو 46 مليون دولار و33 مليون دولار و8 ملايين دولار على التوالي.

التدفقات الأسبوعية لمنتجات التداول المرتبطة بالعملات الرقمية (ETPs) حسب الأصل حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات الأميركية). المصدر: CoinShares

سجّلت صناديق الإيثر (ETH) تدفقات خارجة بقيمة 116 مليون دولار، في حين شهدت منتجات العملات البديلة متعددة الأصول تدفقات خارجة مجمعة بلغت 21 مليون دولار.

تباين جغرافي في التدفقات

جغرافيًا، كانت الولايات المتحدة السوق الوحيدة التي أظهرت معنويات سلبية واضحة، مع سحوبات بلغت 569 مليون دولار. في المقابل، سجّلت دول مثل ألمانيا وكندا وسويسرا تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار و25 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي.

التدفقات الأسبوعية لمنتجات الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية (ETPs) حسب الدولة حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات الأميركية). المصدر: CoinShares

وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت الأصول المُدارة لدى مُصدري منتجات ETP المشفّرة 181.9 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن 181.3 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وتصدّرت منتجات iShares التابعة لـBlackRock وProfunds Group قائمة التدفقات الداخلة بقيمة 181 مليون دولار و180 مليون دولار على التوالي، بينما قادت Fidelity Investments وGrayscale Investments السحوبات، مسجّلتين نزوحًا بقيمة 454 مليون دولار و360 مليون دولار على الترتيب.