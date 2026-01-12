محللون: تحقيق مع باول قد يضيف "علاوة مخاطر" لبيتكوين

تام شمس - الاثنين 12 يناير 2026 04:42 مساءً - قد تستفيد بيتكوين من تجدد تركيز المستثمرين عليها كأصل غير سيادي عالي المخاطر، في ظل فتح تحقيق جنائي بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول.

وكان مدّعون فدراليون قد فتحوا تحقيقًا جنائيًا مع باول على خلفية شهادة أدلى بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ بشأن أعمال تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي.

وفي بيان صدر الأحد، قال باول إن التحقيق هو “نتيجة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقدير لما يخدم المصلحة العامة، بدلًا من اتباع تفضيلات الرئيس”. ويُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ مرارًا هجمات على باول والاحتياطي الفيدرالي بسبب رفضهما تلبية مطالبه بخفض أسعار الفائدة.

ويرى محللون في منصة تداول العملات الرقمية Bitunix أن هذا التحقيق يفرض ضغوطًا سياسية قصيرة الأجل على جميع الأصول عالية المخاطر، ولا سيما الأسهم الأميركية، إلا أن أي “تصحيح هيكلي” في أسواق الأسهم قد يعيد تسليط الضوء على خصائص بيتكوين كأصل “غير سيادي”.

وقال المحللون لـCointelegraph: “عندما تتزعزع الثقة بمصداقية الدولار واستقلالية البنوك المركزية، تميل الأصول اللامركزية إلى الاستفادة من علاوات مخاطر مدفوعة بالسرديات”. وأضافوا: “وعلى المدى الطويل، إذا أصبح التدخل السياسي في السياسة النقدية أمرًا بنيويًا، فمن المرجح أن تتعزز مكانة بيتكوين كأصل مخاطرة غير سيادي”.

المصدر: الاحتياطي الفيدرالي

وارتفعت بيتكوين بنسبة 0.85% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين قفزت عملتا الخصوصية مونيرو (XMR) بنسبة 18% وزيكاش (ZEC) بنسبة 6.5% خلال الفترة نفسها.

وقال محلل بيتكوين المعروف ويل كليمنتي: “هذا هو المناخ الذي خُلقت بيتكوين من أجله حرفيًا”.

وأضاف كليمنتي في منشور على منصة X يوم الاثنين: “الرئيس يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي. المعادن ترتفع بقوة مع تنويع الدول لاحتياطياتها. الأسهم والأصول عالية المخاطر عند مستويات قياسية. والمخاطر الجيوسياسية في تصاعد”.

تحسّن معنويات المستثمرين يشير إلى قاع محلي… لكن الأموال الذكية لا تشتري بعد

في الوقت نفسه، تشير بيانات منصة Matrixport إلى تحسّن تدريجي في معنويات مستثمري العملات الرقمية، ما يرفع احتمالات تعافي السوق.

وكتبت Matrixport في منشور على منصة X يوم الاثنين: “المتوسط المتحرك لمؤشر الطمع والخوف لدينا يشكّل قاعدة واضحة، وهي حالة تزامنت تاريخيًا مع مراحل تك separating قيعان بيتكوين”.

وعلى الرغم من تحسّن المعنويات، لا يزال أنجح المتداولين في القطاع المصنّفين كـ“أموال ذكية” بحسب منصة Nansen يراهنون على تراجع قصير الأجل في سعر بيتكوين.

مراكز عقود الدائمة الكبرى للأموال الذكية على منصة Hyperliquid. المصدر: Nansen

وبحسب Nansen، كانت الأموال الذكية في وضع صافي مراكز بيع على بيتكوين بقيمة إجمالية بلغت 127 مليون دولار، مع إضافة مراكز بيع جديدة بقيمة 1.6 مليون دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

في المقابل، كانت هذه الفئة في وضع صافي مراكز شراء على إيثيريوم (ETH) بقيمة 674 مليون دولار، وعلى XRP بقيمة 72 مليون دولار، ما يشير إلى توقعات بارتفاع محتمل لهذه الأصول.