فيتاليك بوتيرين: إيثريوم تحتاج إلى عملات مستقرة لامركزية أفضل لتحقيق استقلال مالي حقيقي

يرى أحد مبتكري شبكة إيثريوم، Vitalik Buterin، أن إيثريوم تحتاج إلى عملات مستقرة لامركزية أفضل كي تمنح الأفراد استقلالًا حقيقيًا عن النظام المالي التقليدي.

وقال بوتيرين في منشور على منصة X يوم الأحد: "نحتاج إلى عملات مستقرة لامركزية أفضل"، ردًا على Gabriel Shapiro، الذي اعتبر أن إيثريوم "تضاعف رهانها على تفكيك مراكز القوة لتمكين الأفراد ذوي السيادة".

لكن بوتيرين شدد على أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة ثلاث مشكلات أساسية.

ثلاث مشكلات تواجه العملات المستقرة اللامركزية

المشكلة الأولى هي أن معظم العملات المستقرة مربوطة بالدولار الأميركي. وتُظهر بيانات CoinGecko أن نحو 95% من العملات المستقرة مرتبطة بالدولار. ويرى بوتيرين أن تتبع الدولار قد يكون مقبولًا على المدى القصير، لكن بقاء العملة المستقرة لا ينبغي أن يعتمد على دولة بعينها.

وأضاف متسائلًا: "على أفق زمني يمتد 20 عامًا، ماذا لو شهد الدولار تضخمًا مفرطًا، أو حتى متوسطًا؟"، معتبرًا أن هناك حاجة إلى مؤشر "أفضل" من سعر الدولار.

المشكلة الثانية تتعلق بالأوراكل (Oracles)، وهي الآليات التي تجلب البيانات من العالم الحقيقي إلى سلاسل البلوكشين لضمان دقة التسعير وكفاية الضمانات. وأوضح بوتيرين أن الأوراكل يجب أن تكون قوية بما يكفي لمقاومة محاولات التلاعب، من دون رفع تكاليف الاستخدام أو تضخيم أسعار التوكنات بشكل مصطنع.

أما المشكلة الثالثة، فترتبط بعوائد التحصيص (Staking). إذ يرى بوتيرين أن هذه العوائد يجب أن تبقى جذابة من دون زعزعة استقرار الضمانات أو تثبيط الاستخدام. واقترح خفض عوائد التحصيص بشكل حاد إلى نحو 0.2%، مع إدخال نوع جديد من التحصيص يتجنب مخاطر "الاقتطاع" (Slashing). كما حذر من أن أمن العملات المستقرة يجب أن يأخذ في الحسبان أخطاء البروتوكول والهجمات على الشبكة، مؤكدًا أن امتلاك كميات كبيرة من الإيثر لا يكفي وحده لضمان الاستقرار، وأنه لا بد من آليات قادرة على التعامل مع تقلبات الأسعار الحادة.

سوق مزدهر وهيمنة مركزية

بلغت القيمة السوقية للعملات المستقرة نحو 311.5 مليار دولار في عام 2026، بزيادة تقارب 50% مقارنة ببداية 2025. ويجري استخدامها على نطاق واسع في الدول الناشئة للتحويلات عبر الحدود والادخار، بينما تعتمد عليها المؤسسات في التسويات الكبرى وإدارة السيولة.

ومع ذلك، لا تزال العملات المستقرة اللامركزية بعيدة عن منافسة USDT وUSDC، اللتين تستحوذان معًا على أكثر من 83% من السوق. وقد تباطأت الابتكارات اللامركزية بعد انهيار عملة TerraClassicUSD المُرمزة (USTC) في مايو 2022.

ورغم بروز USDe من Ethena واستمرار استخدام DAI في التمويل اللامركزي، فإن أياً منهما لم ينجح حتى الآن في تحدي هيمنة العملات المستقرة المركزية.