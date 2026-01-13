VanEck: وضوح السياسات قد يجعل الربع الأول من 2026 فترة “إقبال على المخاطر” للأسواق

تام شمس - الثلاثاء 13 يناير 2026 08:54 مساءً - تعتقد شركة إدارة الاستثمارات العالمية VanEck أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام قد تشكل بيئة “إقبال على المخاطر” للمستثمرين، مستندة إلى وضوح أكبر في السياسات المالية، واتجاهات السياسة النقدية، وأبرز محركات الاستثمار.

وقالت الشركة في تقرير توقعات الربع الأول لعام 2026 الصادر يوم الثلاثاء:

“مع دخولنا عام 2026، تعمل الأسواق في بيئة يفتقدها المستثمرون منذ سنوات: الرؤية الواضحة”.

ومع ذلك، أشارت VanEck إلى أن وضع بيتكوين (BTC) بات أكثر تعقيدًا على المدى القصير، موضحة أن دورة الأربع سنوات التقليدية “انكسرت في 2025”، ما يجعل الإشارات قصيرة الأجل أقل موثوقية.

وأضافت: “هذا التباعد يدعم نظرة أكثر حذرًا على المدى القريب خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة”، مع الإشارة إلى أن هذا الرأي ليس محل إجماع داخل الشركة، إذ لا يزال بعض التنفيذيين أكثر تفاؤلًا تجاه الدورة الحالية.

وبوجه عام، تُعد بيئة الإقبال على المخاطر إيجابية للأصول الأعلى مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذلك العملات الرقمية. إلا أن بيتكوين شهدت في الأشهر الأخيرة نوعًا من الانفصال عن أسواق الأسهم والذهب، عقب حدث فك الرافعة المالية الكبير في أكتوبر.

مفاجآت أقل على الصعيدين المالي والنقدي

أوضحت VanEck أن أحد أهم التطورات الداعمة للأسواق يتمثل في التحسن التدريجي للوضع المالي في الولايات المتحدة.

وقالت: “رغم أن العجوزات لا تزال مرتفعة، فإنها تتراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمستويات التاريخية التي سُجلت خلال فترة جائحة كوفيد”.

وأضافت أن هذا الاستقرار المالي يساعد على تثبيت أسعار الفائدة طويلة الأجل وتقليص المخاطر القصوى.

من جانبه، قال جاستن دانيثان، رئيس الأبحاث في Arctic Digital، إن تقرير VanEck يركز على الأفق المتوسط أكثر من الأحداث الآنية.

وأضاف: “من الصعب تجاهل حركة الأسعار، التي غالبًا ما تروي قصتها الخاصة. مع ارتفاع بيتكوين في بيئة منخفضة الرافعة المالية، يبدو أن الكثير من الضجيج الذي ساد العام الماضي قد تلاشى، ما جعل المتفائلين أكثر واقعية، وكبح نبرة التشاؤم المفرط”.

وأشار إلى أن العديد من المؤشرات لا تزال في مناطق تشبع بيعي عميق، لكنها بدأت تميل تدريجيًا نحو التعافي.

كما لفت إلى أن التوترات المحتملة بين الإدارة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي قد لا تساعد الأسواق، إلا أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب الميل العام نحو الأصول عالية المخاطر، قد يصب في مصلحة العملات الرقمية التي قد تلحق بالركب لاحقًا.

مسار السوق في النصف الأول من 2026 يبدو أوضح

في السياق نفسه، قال تيم سون، الباحث الأول في HashKey Group، إن تقلبات أواخر 2025 أعقبتها مرحلة من التكيف جعلت مسار السوق في النصف الأول من 2026 أكثر وضوحًا.

وأوضح: “مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، يُتوقع أن تصبح الأوضاع المالية والنقدية أكثر دعمًا للأصول عالية المخاطر”.

وأضاف أن التحفيز المالي، والسياسات النقدية التيسيرية، والتطورات التنظيمية الإيجابية تشكل معًا نافذة كلاسيكية لبيئة الإقبال على المخاطر في النصف الأول من 2026، ما قد يعود بالفائدة على بيتكوين وسوق العملات الرقمية عمومًا.

بدوره، علّق المستثمر في العملات الرقمية ويل كليمنتي قائلًا: “هذه البيئة هي حرفيًا ما صُممت بيتكوين من أجله”، مشيرًا إلى الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار المعادن مع تنويع الدول لاحتياطاتها، وبلوغ الأسهم والأصول الخطرة مستويات قياسية، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

محلل يتوقع عودة بيتكوين إلى ستة أرقام

أعرب مايكل فان دي بوبّي، مؤسس صندوق MN Fund ومحلل العملات الرقمية، عن ثقته في أن سعر بيتكوين سيعود إلى مستويات من ستة أرقام قبل نهاية يناير.

وقال إن السعر لم ينخفض دون متوسط 21 يومًا، مع دخول المشترين لتجميع بيتكوين عند هذه المستويات.

وأضاف: “بقاء السوق ضمن هذا النطاق لفترة طويلة يبرز أهمية مستويات الاختراق المحتملة”، متوقعًا أن يؤدي تجاوز واضح لمستوى 92,000 دولار إلى الوصول إلى 100,000 دولار خلال عشرة أيام كحد أقصى.

وكان سعر بيتكوين قد لامس مستوى 92,000 دولار وقت كتابة التقرير صباح الثلاثاء في آسيا، عقب تراجع إلى نطاق أوائل 90,000 دولار يوم الاثنين.

يتداول بيتكوين (BTC) ضمن نطاق عرضي منذ نحو شهرين تقريبًا. المصدر: TradingView

