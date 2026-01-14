سوق الكريبتو يضيف ما قيمته 110 مليار دولار: سعر البيتكوين يلامس 95 ألف والعملات البديلة تقفز بقوة

سجل سوق العملات الرقمية موجة صعود قوية خلال الساعات 24 الماضية، بعد أن قفز سعر البيتكوين إلى ذروة جديدة خلال شهرين قرب 96,500 دولار على معظم المنصات، قبل أن يستقر حاليا حول 95,000 دولار.

ورافق هذا التحرك زيادة كبيرة في القيمة السوقية الإجمالية للسوق بأكثر من 110 مليار دولار خلال يوم واحد.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحرك سعر البيتكوين بشكل باهت دون 91 ألف دولار، عقب رفض عند 92 ألف يوم الجمعة.

ومع بداية الأسبوع حاول المشترون دفع السعر إلى 92,400 دولار أكثر من مرة، لكن الزخم لم يستمر.

التحول الفعلي جاء يوم الثلاثاء، إذ صدرت بيانات التضخم الأمريكية (CPI) بأقل من المتوقع، ما وفر دفعة أولية للسعر نحو 92,400 دولار.

هذه المرة حافظ سعر البيتكوين على المستوى، ثم ساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” – التي أثارت تفاعلات واسعة – في تعزيز موجة الشراء.

وخلال ساعات قليلة، ارتفع السعر بنحو 4000 دولار ليصل إلى 96,500 دولار لأول مرة منذ شهرين.

ورغم تراجع الزخم لاحقا، بقي سعر البيتكوين فوق 95 ألف دولار.

وارتفعت القيمة السوقية إلى ما يقارب 1.9 تريليون دولار، فيما استقرت الهيمنة على العملات البديلة عند نحو 56.9%

العملات البديلة لحقت بالصعود بشكل واضح.

الإيثيريوم كان من أبرز الرابحين بين العملات الكبرى، إذ قفز بأكثر من 6% ليتداول فوق 3300 دولار بعدما كان دون 3100 قبل أيام.

كما ارتفع XRP بنحو 4% مقتربا من 2.15 دولار، وصعدت BNB قرب 940 دولار، بينما تداولت SOL حول 144 دولار.

وسجلت ADA مكاسب تجاوزت 8% لتصل إلى نحو 0.42 دولار، في حين قفزت XLM بنحو 9% إلى 0.24 دولار.

كذلك حققت LINK وDOGE مكاسب بين 6% و7%.

أما المكاسب الأكبر فكانت لعملات مثل IP التي ارتفعت بنسبة 28% وPEPE وICP بنسبة 14% لكل منهما وعملة PUMP بنسبة 12% وعملة ENA بنسبة 11% وعملة ARB بنسبة 10%.

وبفعل هذا الأداء الجماعي، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى نحو 3.33 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

اقتراح ترقية كاردانو 2026 يصبح علنيا: هل تمثل هذه الترقية نقطة تحول؟

الرئيس “ترامب” يضغط على رئيس الفيدرالي لخفض الفائدة بعد بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع

