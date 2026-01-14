فيزا تختار BVNK لتشغيل مدفوعات العملات المستقرة عبر Visa Direct

تام شمس - الأربعاء 14 يناير 2026 05:52 مساءً - اختارت شركة فيزا مزوّد البنية التحتية للعملات المستقرة BVNK، ومقره المملكة المتحدة، لتشغيل تجارب جديدة ضمن خدمة Visa Direct، تتيح لبعض عملاء الأعمال تمويل مدفوعات عابرة للحدود مسبقًا باستخدام العملات المستقرة، وإرسال دولارات رقمية مباشرة إلى محافظ المستلمين في أسواق محددة.

وأُعلن عن الشراكة يوم الأربعاء، لتبني على تجارب فيزا السابقة في مجال العملات المستقرة، بما في ذلك اختبارات التسوية على البلوكشين باستخدام USDC على شبكات مثل إيثريوم وسولانا.

وتأتي هذه الخطوة عقب استثمار استراتيجي أجرته Visa Ventures في BVNK في مايو 2025، في وقت تتسابق فيه شبكات البطاقات العالمية لدمج الدولارات المرمزة ضمن أنظمة الخزينة وقنوات الدفع الخاصة بها.

كما استحوذت Citi Ventures على حصة في BVNK في أكتوبر 2025، في إطار التوجه الأوسع لوول ستريت نحو البنية التحتية للعملات المستقرة، لتنضم إلى فيزا ضمن قائمة الداعمين للشركة الناشئة.

وقدّم مسؤولو فيزا هذه الخطوة على أنها جزء من مسار طويل لتحديث حركة الأموال عبر قنوات جديدة تعمل خارج ساعات عمل البنوك التقليدية، واصفين العملات المستقرة بأنها “فرصة مثيرة للمدفوعات العالمية”.

فيزا تختار BVNK. المصدر: Businesswire

وقال متحدث باسم BVNK لموقع Cointelegraph إن الشركة تربطها “علاقة قوية مع فيزا”، موضحًا أن هذه المبادرة جاءت عبر “مناقصة تنافسية”، ما يعكس أن BVNK تُعد “الأفضل في فئتها وتفوز في هذا السباق التنافسي”.

وأضاف أن فيزا وBVNK تتشاركان “فهمًا مشتركًا للإمكانات الهائلة التي تملكها العملات المستقرة في تقليل الاحتكاك وتوسيع الوصول إلى خيارات دفع أسرع وأكثر كفاءة”.

انهيار صفقة استحواذ Coinbase بقيمة 2 مليار دولار

تمثل هذه الصفقة عودة سريعة لـ BVNK إلى دائرة الضوء، بعد أن اتفقت الشركة وCoinbase بشكل متبادل في نوفمبر الماضي على عدم المضي قدمًا في صفقة استحواذ مقترحة بقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب مرحلة الفحص النافي للجهالة.

في ذلك الوقت، كانت BVNK تُعد وسيلة لCoinbase لتعزيز إيراداتها المرتبطة بالعملات المستقرة، ومنافسة شركات وول ستريت وشبكات الدفع الكبرى مثل ويسترن يونيون وموني غرام وسويفت، التي كانت تُسرّع بدورها استراتيجياتها في هذا المجال.

وأشار المتحدث باسم BVNK إلى أن الشركة تعمل حاليًا على برامج تجريبية مع “مجموعة محدودة من عملاء Visa Direct من الشركات في أسواق عالية الطلب”، لافتًا إلى أن خارطة الطريق الأوسع تشمل “التوسع إلى ممرات إضافية، وعملات، وعملات مستقرة، وشرائح عملاء جديدة، بحسب الموافقات التنظيمية وطلب السوق”.

الحضور المتنامي للعملات المستقرة

أصبحت العملات المستقرة واحدة من أكبر قطاعات سوق العملات الرقمية، إذ بلغت القيمة السوقية العالمية نحو 280 مليار دولار بحلول أواخر 2025، وفقًا لأحدث تقرير للاستقرار المالي صادر عن البنك المركزي الأوروبي.

وتقدّر تحليلات صندوق النقد الدولي أن أحجام معاملات العملات المستقرة عالميًا وصلت بالفعل إلى نطاق يتراوح بين 3 و4 تريليونات دولار سنويًا، ما يبرز دورها المتزايد في المدفوعات العابرة للحدود والتداول.

كما أظهر تقرير مشترك لمنصتي التحليل على السلسلة Artemis وDune أن عدد المحافظ النشطة للعملات المستقرة ارتفع بأكثر من 50% خلال عام واحد، بين فبراير 2024 وفبراير 2025.

التنظيم، قانون CLARITY، ومكافآت العملات المستقرة

يأتي التكليف الجديد لـ BVNK من قبل فيزا في سياق بيئة تنظيمية متحركة، حيث يحذّر المنظمون، ومنهم البنك المركزي الأوروبي، من أن التوسع السريع في استخدام العملات المستقرة قد ينطوي على مخاطر غير مباشرة على تمويل البنوك، رغم ما يقدمه من مدفوعات وتحويلات دولية أقل تكلفة وأكثر سلاسة.

في الولايات المتحدة، لا يزال المشرّعون يناقشون قانون CLARITY ومقترحات هيكلة السوق ذات الصلة، حيث تلعب المسودات الأخيرة المتعلقة بمكافآت العملات المستقرة دورًا في تحديد مدى قدرة الشركات المنظمة مثل فيزا وBVNK على تقديم عوائد أو حوافز فوق منتجات العملات المستقرة المخصصة أساسًا للمدفوعات.

وأكد المتحدث باسم BVNK أن مدفوعات العملات المستقرة “مقتصرة على محافظ وأطراف متوافقة”، ومصممة “لتتوافق مع الأطر التنظيمية المتطورة”، بما في ذلك لائحة أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأنظمة التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.