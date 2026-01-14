Delphi Digital: منصات التداول اللامركزية للعقود الدائمة ستلتهم "التقليدي المكلف" في 2026

تكتسب منصات التداول اللامركزية للعقود الدائمة (Perp DEXs) زخمًا متزايدًا مع توجّه المتداولين إلى منصات قائمة على البلوكشين تعد بتكاليف أقل وعدد وسطاء أقل مقارنة بالمنصات التقليدية المركزية.

وتُعد Perp DEXs منصات بلوكشين تتيح تداول عقود آجلة دائمة، ما يسمح للمتداولين بالمراهنة على سعر الأصل الأساسي باستخدام الرافعة المالية ومن دون تاريخ انتهاء.

وقالت شركة الأبحاث المتخصصة في العملات الرقمية Delphi Digital، في توقعاتها لعام 2026، إن منصات Perp DEXs مهيأة لمواصلة اقتناص حصة سوقية من منتجات التمويل التقليدي. واعتبرت أن البنية التحتية اللامركزية أكثر كفاءة بنيويًا من الأنظمة التقليدية، التي وصفتها بأنها مجزأة ومكلفة التشغيل.

وأضافت الشركة في منشور على منصة X يوم الثلاثاء: "Hyperliquid تبني الآن الإقراض بشكل أصلي. ويمكن لمنصات Perp DEXs أن تصبح وسيطًا وبورصة وأمين حفظ وبنكًا وغرفة مقاصة في آنٍ واحد"، مشيرة إلى أن منافسين مثل Aster وLighter وParadex "يسابقون الزمن للحاق بها".

المصدر: Delphi Digital

وقد استحوذت منصات Perp DEXs بالفعل على حصة معتبرة من إيرادات المنصات المركزية، إذ ارتفعت حصتها السوقية من 2.1% في يناير 2023 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.7% في نوفمبر 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مجمّع البيانات CoinGecko.

نسبة حجم تداول العقود الدائمة بين DEX وCEX. المصدر: CoinGecko

ومن شأن التوسع المتزايد لمنصات التداول اللامركزية أن يدعم رمز المنصة الرائدة Hyperliquid المُرمزة (HYPE) ليتجاوز 200 دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب مذكرة بحثية صدرت في ديسمبر عن Cantor Fitzgerald.

وافترضت التوقعات نمو سعر الرمز بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15%، إلى جانب قيام صندوق المساندة بإعادة شراء نحو 291 مليون رمز HYPE، ما يخفض إجمالي المعروض إلى 666 مليون رمز.

توقعات رمز HYPE على مدى 10 سنوات. المصدر: Cantor Fitzgerald

تضاعف حجم تداول Perp DEXs ثلاث مرات في 2025 مع تنامي الطلب على المشتقات على السلسلة

تضاعف الحجم التراكمي لتداول منصات Perp DEXs ثلاث مرات خلال عام 2025 ليصل إلى 12.09 تريليون دولار، مقارنة بـ4.1 تريليون دولار في بداية العام، وفق ما أفاد به Cointelegraph في 31 ديسمبر.

وشكّل عام 2025 وحده نحو 7.9 تريليون دولار، أي 65% من إجمالي حجم تداول Perp DEXs، بحسب بيانات DefiLlama، ما يعكس تبنّيًا واسعًا لهذه المنصات خلال العام الماضي.

ومع ذلك، يبقى هذا الرقم ضئيلًا مقارنة بالقيمة الاسمية للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، والتي بلغت 846 تريليون دولار في يونيو 2025، وفق بيانات بنك التسويات الدولية.