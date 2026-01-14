تقرير: باكستان تستعين بشركة كريبتو مرتبطة بترامب لاتفاق مدفوعات بالعملات المستقرة

تام شمس - الأربعاء 14 يناير 2026 05:52 مساءً - وقّعت باكستان اتفاقًا مع شركة SC Financial Technologies المرتبطة بشركة World Liberty Financial المدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاستكشاف استخدام عملتها المستقرة USD1 في عمليات الدفع.
وقّعت باكستان اتفاقًا استكشافيًا مع شركة مرتبطة بمنصة World Liberty Financial المدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتقييم استخدام عملة مستقرة مربوطة بالدولار في المدفوعات العابرة للحدود، وفقًا لمصدر مطّلع على الأمر.
وبحسب ما أوردته رويترز يوم الأربعاء، يشمل الاتفاق شركة SC Financial Technologies، وهي شركة غير معروفة نسبيًا ومرتبطة بـWorld Liberty Financial، لدراسة ما إذا كان يمكن توظيف عملتها المستقرة USD1 ضمن إطار المدفوعات الرقمية الناشئ في باكستان.
وقال المصدر إن العملة قد تعمل جنبًا إلى جنب مع بنية العملات الرقمية قيد التطوير في البلاد، بما يدعم معاملات عابرة للحدود مثل التحويلات المالية. ولم تُكشف الشروط التفصيلية للاتفاق، كما لا تزال المعلومات المتاحة حول SC Financial Technologies محدودة.
إعلان مرتقب خلال زيارة ويتكوف
من المتوقع أن تعلن باكستان رسميًا عن الصفقة لاحقًا اليوم، بالتزامن مع زيارة الرئيس التنفيذي لـWorld Liberty، Zach Witkoff، إلى إسلام آباد، بحسب التقرير.
وقد حظيت World Liberty باهتمام سابقًا لدورها في صفقات كبرى؛ ففي مايو من العام الماضي استخدمت شركة MGX الاستثمارية المدعومة من حكومة أبوظبي عملتها المستقرة لتسهيل شراء حصة أسهم بقيمة 2 مليار دولار في Binance، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت World Liberty أيضًا منصة World Liberty Markets للإقراض والاقتراض على السلسلة، والمبنية حول عملة USD1 ورمز الحوكمة WLFI. وتتيح المنصة رهن أصول رقمية مثل الإيثريوم (ETH) وبيتكوين (BTC) المُرمّز وعملات مستقرة رئيسية.
باكستان تمضي نحو مركز عالمي للكريبتو
تواصل باكستان دفع أجندتها للتمويل الرقمي في إطار سعيها للتحول إلى مركز عالمي للعملات المشفرة. وشملت الخطوات الأخيرة إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية، والسماح لمنصتي Binance وHTX بالعمل داخل البلاد، وبناء احتياطي من بيتكوين، واستكشاف ترميز الأصول الواقعية لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز السيولة.
