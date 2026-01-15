سعر البيتكوين يلامس 98 ألف دولار وارتفاع هيمنته على السوق…والإيثيريوم يقترب من 3400 دولار

واصل سعر البيتكوين صعوده التدريجي الذي بدأ مطلع الأسبوع، ونجح خلال آخر 24 ساعة في لمس مستوى 98,000 دولار لأول مرة منذ نحو شهرين.

في الوقت نفسه، ارتفعت هيمنة البيتكوين على سوق العملات الرقمية البديلة، إذ فشلت معظم العملات الرقمية الكبرى في تعزيز مكاسبها الأخيرة، رغم أن الايثيريوم (ETH) ما يزال مستقر فوق 3350 دولار ويستهدف مستوى 3400 دولار.

بدأت موجة الارتفاع الحالية بعدما حققت عملة البيتكوين مكاسب قوية الأسبوع الماضي نقلتها من أقل من 90 ألف دولار إلى ما يقارب 95 ألف دولار خلال أيام، قبل أن تتراجع لاحقا إلى ما دون نقطة انطلاقها.

لكن المشترين تدخلوا سريعا ودافعوا عن مستوى 90 ألف دولار، ما أبقى الاتجاه العام صاعد.

حاول سعر البيتكوين اختراق 92 ألف دولار أكثر من مرة دون نجاح، قبل أن يستعيده أخيرا يوم الثلاثاء وينطلق إلى 96,500 دولار.

عند هذا المستوى ظهر ضغط بيعي أعاد السعر إلى ما دون 94,500 دولار، إلا أن بيتكوين سرعان ما استعاد الزخم.

في مساء الأربعاء، قفز السعر مجددا بآلاف الدولارات ليصل إلى 98 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف نوفمبر، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وبعد أن واجهت العملة رفض عند القمة، تتداول البيتكوين حاليا قرب 97,000 دولار، بارتفاع يومي يقارب 2.2%.

وارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.94 تريليون دولار، فيما زادت الهيمنة على السوق إلى قرابة 57.5%، ما يشير إلى أن التدفقات تميل مجددا لصالح الأصل الأكبر مقارنة بمعظم العملات الرقمية البديلة.

أما الإيثيريوم فحققت ارتفاع يومي محدود بنحو 1%، لتستقر فوق 3350 دولار، مع توقعات بأن تختبر مستوى 3400 دولار وربما تتجاوزه إذا استمر الزخم.

وعلى مستوى العملات الرقمية الكبرى الأخرى، سجلت BNB وTRX وXMR وBCH مكاسب طفيفة، بينما تراجعت XRP وDOGE وADA وLINK وXLM خلال اليوم.

وفي فئة العملات الرقمية المتوسطة والكبيرة، برزت تحركات متفاوتة؛ إذ كانت بعض الأصول تحت الضغط مثل HYPE وLTC وHBAR وTAO، بينما تصدرت RAIN وICP قائمة العملات الرقمية الأفضل أداء.

وسجلت عملة HASH قفزة لافتة بلغت نحو 20%.

وبفعل هذا الأداء، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنحو 40 مليار دولار خلال ليلة واحدة لتصل إلى 3.37 تريليون دولار.

