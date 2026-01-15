إطلاق بطاقة ائتمان مدعومة بالبيتكوين في الأرجنتين التي تكدّس النقد

تام شمس - الخميس 15 يناير 2026 06:36 مساءً - أطلقت منصة Lemon، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الأرجنتين، ما تصفه بأول بطاقة ائتمان من نوع Visa مدعومة بعملة بيتكوين في البلاد، في خطوة تتيح للمستخدمين الحصول على تمويل بالبيزو الأرجنتيني من دون الاضطرار إلى تصفية مدخراتهم من BTC.

وبحسب صحيفة La Nación الأرجنتينية، يتعيّن على العملاء رهن 0.01 بيتكوين (BTC) كضمان أي ما يقارب 960 دولارًا بالأسعار الحالية للحصول على حد ائتماني أولي يبلغ مليون بيزو أرجنتيني. ويتم الاحتفاظ بالبيتكوين كضمان مجمّد، من دون بيعه أو تحويله إلى عملة ورقية.

وتخطط Lemon لتوسيع المنتج لاحقًا، بحيث يتمكّن المستخدمون من تعديل حجم الضمان والحدود الائتمانية بمرور الوقت، مع إمكانية تسوية المشتريات المقوّمة بالدولار مباشرة باستخدام عملات مستقرة مربوطة بالدولار مثل USDC أو Tether المُرمز (USDT).

من أزمات البنوك إلى “دولارات المراتب”

يعكس إطلاق البطاقة حالة عدم الثقة المتجذّرة لدى الأرجنتينيين تجاه النظام المصرفي، والتي تعود إلى عقود من تخفيض قيمة العملة وأزمة “الكوراليتو” الشهيرة في ديسمبر 2001، عندما جُمّدت الودائع المصرفية، ما أدى إلى تبخّر المدخرات ودفع كثيرًا من الأسر إلى الاحتفاظ بثرواتها نقدًا بالدولار بدلًا من الحسابات المصرفية بالبيزو.

ووفقًا لتقرير لوكالة رويترز استند إلى بيانات رسمية ضمن برنامج الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، يُقدَّر أن الأرجنتينيين يحتفظون بنحو 271 مليار دولار نقدًا خارج النظام المالي الرسمي، مخزّنة “في المراتب وحسابات مصرفية خارجية”.

ولا يزال هذا المخزون قائمًا حتى بعد مبادرة “البراءة الضريبية” التي أطلقها الرئيس خافيير ميلي، والتي دفعت نحو 300 ألف مدّخر إلى الإفصاح عن أكثر من 20 مليار دولار.

ومن خلال إتاحة استخدام البيتكوين كضمان للحصول على خطوط ائتمان محلية، تحاول Lemon تحويل أصل ادخاري مفضّل لدى الأرجنتينيين إلى قدرة إنفاق يومية، من دون إجبارهم على التفريط بمدخراتهم من BTC أو بالنقد الصعب.

تعمّق استخدام البنية التحتية للعملات الرقمية في أميركا اللاتينية

يأتي إطلاق البطاقة في وقت تتزايد فيه مكانة البنية التحتية للعملات الرقمية داخل النظام المالي في أميركا اللاتينية. وتشير بيانات مجمّعة من منصة Dune ومنصات تحليل أخرى إلى أن تدفقات التداول عبر المنصات المركزية في المنطقة ارتفعت بنحو تسعة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبلغت هذه التدفقات قرابة 27 مليار دولار في عام 2024، فيما اقترب إجمالي النشاط الإقليمي للعملات الرقمية من 1.5 تريليون دولار بين عامي 2022 و2025، مع تولّي شركات مثل Bitso وMercado Bitcoin وLemon حصة متزايدة من التحويلات المالية، وأدوات التحوّط، والمدفوعات اليومية.

تدفّقات منصّات تداول العملات الرقمية المركزية في أمريكا اللاتينية. المصدر: Dune

هذا السياق يمنح Lemon قاعدة مستخدمين جاهزة، اعتادت بالفعل استخدام الأصول الرقمية كوسيلة ادخار وأداة معاملات في آنٍ واحد.

الائتمان المضمون بالعملات الرقمية يدخل التيار الرئيسي

على المستوى العالمي، لم يعد الائتمان المضمون بالعملات الرقمية فكرة جديدة. إذ تتيح منصات متعددة في الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل الاقتراض مقابل البيتكوين أو العملات المستقرة، كما تقدّم بعض شركات التكنولوجيا المالية بطاقات مرتبطة بخطوط ائتمان مدعومة بأصول رقمية.

لكن ما يميّز عرض Lemon هو تموضعه الواضح كمنتج ائتمان دوّار مقوّم بالبيزو الأرجنتيني ومضمون بالبيتكوين، في بيئة مصرفية شديدة “الدولرة” ولا تزال هشّة.

ورغم أن معدلات التضخم في الأرجنتين تراجعت مؤخرًا من مستويات ثلاثية الأرقام، فإنها لا تزال مرتفعة وفق المعايير العالمية، عند حدود أوائل الثلاثينات بالمئة، فيما تواصل ذكريات الأزمات السابقة تشكيل سلوك الادخار لدى الأرجنتينيين.