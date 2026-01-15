تراجع سوق العملات الرقمية يضغط على صناديق ARK في الربع الرابع، وCoinbase أكبر عامل سلبي

تام شمس - الخميس 15 يناير 2026 09:00 مساءً - أثّر التراجع الذي شهدته أسواق العملات الرقمية خلال الربع الرابع من عام 2025 سلبًا على عدد من صناديق ARK المتداولة في البورصة (ETFs) التابعة لكاثي وود، ما أظهر مدى حساسية الصناديق الرئيسية للشركة لأداء الأصول الرقمية.

وبحسب التقرير الفصلي الصادر عن ARK يوم الأربعاء، برز ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية وعلى رأسها Coinbase كأحد أبرز العوامل الضاغطة على الأداء. وكانت Coinbase من أكبر المساهمين السلبيين عبر عدة صناديق، من بينها ARK Next Generation Internet ETF المُرمز (ARKW) وARK Blockchain & Fintech Innovation ETF المُرمز (ARKF) وARK Innovation ETF المُرمز (ARKK).

وسجّل سهم Coinbase تراجعًا أكبر من العملات الرقمية الرئيسية خلال الربع، متخلفًا عن أداء كل من بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH)، في وقت انخفضت فيه أحجام التداول الفوري على المنصات المركزية بنسبة 9% على أساس فصلي عقب موجة التصفية التي شهدها شهر أكتوبر، بحسب التقرير.

وقالت ARK عن Coinbase:

“على الرغم من تنظيم حدث لاستعراض منتجات الشركة أظهر طموحاتها الاستراتيجية طويلة الأجل بما في ذلك خطط للأسهم على السلسلة، وأسواق التوقعات، ومستشار محافظ مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق تطبيق الطبقة الثانية Base فإن ظروف السوق ظلت صعبة.”

أصبحت Coinbase أكبر عامل سحبٍ للأداء في صندوق ARKW. المصدر: ARK Invest

Roblox ثاني أكبر عامل سلبي لصناديق ARK

بعد Coinbase، جاءت Roblox كثاني أكبر عامل سلبي عبر عدة صناديق ARK خلال الربع. وتراجع سهم الشركة رغم إعلانها نتائج قوية للربع الثالث، شملت نمو الحجوزات بنسبة 51% على أساس سنوي، لكنها حذّرت من تراجع هوامش التشغيل في عام 2026 بسبب زيادة الإنفاق على البنية التحتية وإجراءات السلامة.

كما تعرّض السهم لضغوط إضافية بعد قرار روسيا حظر المنصة لأسباب تتعلق بسلامة الأطفال، وهو ما أثّر على نحو 8% من المستخدمين النشطين يوميًا.

ويُظهر التقرير أن التعرض للأصول الرقمية بات يشكّل نحو 13.7% من صندوق ARKW، و14.6% من ARKF، ونحو 7.4% من ARKK. وإلى جانب Coinbase وRoblox، تشمل أبرز حيازات ARK المرتبطة بالعملات الرقمية شركات مثل Robinhood Markets وCircle Internet Group وBlock، إضافة إلى تعرّض فوري للبيتكوين عبر ARK 21Shares Bitcoin ETF.

وبحسب بيانات Yahoo Finance، بدأ سهم Coinbase تداولات أكتوبر عند مستوى 346 دولارًا، لكنه أنهى العام عند 226 دولارًا، أي بانخفاض يقارب 35%. وخلال الفترة نفسها، تراجع سعر البيتكوين بنسبة 22%، بينما هبط الإيثيريوم بنسبة 28%، وفق بيانات CoinMarketCap.

أداء سهم Coinbase خلال الأشهر الستة الماضية. المصدر: Yahoo Finance

وول ستريت تتحول إلى النظرة الإيجابية تجاه Coinbase

في المقابل، شهدت التوقعات تحسّنًا مؤخرًا؛ إذ رفعت بنك أوف أميركا الأسبوع الماضي تصنيف سهم Coinbase من “محايد” إلى “شراء”، مشيرة إلى توسّع دور الشركة في نقل النشاط المالي إلى البلوكشين وتحوّلها إلى ما وصفته بـ“منصة شاملة لكل شيء”.

وجاء هذا التقييم بعد خطوة مماثلة من غولدمان ساكس، التي بدأت هذا الشهر بتوصية “شراء”، معتبرة أن التراجع الأخير جعل أسهم شركات العملات الرقمية مقومة بأقل من قيمتها، وقد تكون مهيأة للتعافي مع دخول عام 2026.