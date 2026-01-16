Polygon تقلّص قوتها العاملة مع تحوّل استراتيجي نحو مدفوعات العملات المستقرة بقيمة 250 مليون دولار

أقدمت شركة Polygon Labs على تقليص عدد موظفيها، في إطار تحوّل أكثر حدة نحو استراتيجية تركّز على المدفوعات، تقوم على مسارات العملات المستقرة وما تصفه بـ”Open Money Stack”، وهي مجموعة جديدة ومتكاملة رأسيا من الخدمات المصممة لنقل الأموال مباشرة على السلسلة.

وجاءت عمليات التسريح بعد أيام فقط من إعلان صفقة قد تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار للاستحواذ على شركة أجهزة الصراف الآلي ومدفوعات العملات الرقمية الأميركية Coinme، إلى جانب منصة المحافظ وأدوات المطورين Sequence.

ولم تكشف Polygon علنا عن عدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها، غير أن مصادر متعددة على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها X، أشارت إلى أن التخفيض قد يصل إلى نحو 30% من إجمالي القوة العاملة، وربطت ذلك بعملية دمج الفرق بعد الاستحواذ. وأفاد موقع Cointelegraph بأنه تواصل مع Polygon Labs للحصول على تعليق، لكنه لم يتلق ردا حتى وقت النشر.

Polygon: التخفيضات تعكس أولوية المدفوعات لا الأداء

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة Polygon، Marc Boiron، عمليات الاستحواذ الأخيرة باعتبارها جزءا من مسار أطول يهدف إلى تضييق نطاق مهام الشركة وتركيزها. وقال في منشور على منصة X: “خلال الأشهر الماضية، قمنا بصقل تركيز Polygon Labs حول مهمة واحدة: نقل جميع الأموال إلى السلسلة”.

وأضاف أن صفقَتي Coinme وSequence جلبتا “خبرات عميقة في مجالات المدفوعات الخاضعة للتنظيم، والمحافظ، وقابلية التشغيل البيني”. ومع دمج هذه الفرق ضمن كيان واحد، أوضح بويرون أن Polygon “اضطرت لاتخاذ قرار صعب يتمثل في دمج بعض الأدوار المتداخلة”، بهدف التحول إلى شركة بلوكشين رائدة تركز على المدفوعات.

عمليات تسريح في شركة Polygon Labs. المصدر: Marc Boiron

وشدد بويرون على أن إجمالي عدد الموظفين سيبقى قريبا من مستواه السابق بعد التغييرات، واصفا الخطوة بأنها “تتعلق بالبنية التنظيمية لا بالأداء”. كما وصف الموظفين المغادرين بأنهم “استثنائيون”، مؤكدا التزام الشركة بدعمهم خلال مرحلة الانتقال، ومقرا بأن “هذا من أصعب جوانب بناء شركة وتسريع نمو بروتوكول”.

وأكد عدد من الموظفين السابقين علنا مغادرتهم الشركة، غير أن كثيرا منهم عبّروا عن نظرة إيجابية تجاه مسار Polygon المستقبلي. وكتب أحدهم: “انتهى اليوم مشواري في Polygon – كانت رحلة استثنائية”، فيما قال آخر إنه يشعر بفخر كبير وتفاؤل بما هو قادم، مضيفا أن “الوقت لم يكن أفضل من الآن للمطورين”.

Polygon تنضم إلى موجة إعادة هيكلة أوسع في قطاع العملات الرقمية

تأتي هذه التخفيضات في أعقاب سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة التي نفذتها Polygon خلال العامين الماضيين، من بينها تقليص القوة العاملة بنسبة 19%، وفصل وحدتي Polygon Ventures وPolygon ID في أوائل عام 2024، وهي خطوات قال التنفيذيون حينها إنها تهدف إلى تبسيط العمليات وتعزيز التركيز الاستراتيجي.

وشهدت شركات كبرى أخرى في قطاع العملات الرقمية تحركات مماثلة. فقد نفذت Coinbase عدة جولات من تسريح الموظفين، من بينها تخفيض بنسبة 18% في عام 2022 على خلفية تراجع السوق، بينما قلّصت Binance عدد موظفيها بنحو ألف موظف في عام 2023 بهدف “الحفاظ على المرونة والديناميكية”.

وفي هذا الأسبوع، أعلن أيضا بروتوكول Mantra، المتخصص في الأصول الواقعية، عن عمليات تسريح مرتبطة بإعادة هيكلة داخلية، في إشارة إلى استمرار الانضباط في التكاليف وعمليات الدمج داخل القطاع، حتى مع تعافي النشاط على السلسلة.