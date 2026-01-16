منصات تداول العملات الرقمية تواجه خطر الحظر في كوريا الجنوبية مع تحديث قواعد Google Play

تام شمس - الجمعة 16 يناير 2026 05:09 مساءً - تبدأ شركة Google تطبيق متطلبات محدثة لتطبيقات العملات الرقمية في South Korea، وهي خطوة قد تُقيّد بشكل كبير الوصول إلى منصات التداول الخارجية، عبر ربط إتاحة التطبيقات بالحصول على موافقات تنظيمية محلية.

وبحسب تقرير لوسيلة الإعلام الكورية الجنوبية News1، يتعين على تطبيقات منصات التداول ومحافظ العملات الرقمية المدرجة على متجر Google Play في كوريا الجنوبية، اعتبارا من 28 يناير، تحميل مستندات تُثبت قبول تسجيلها كمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU).

وأوضحت Google، وفقا للتقرير، أن مطوري تطبيقات منصات التداول ومحافظ الحفظ مطالبون برفع ما يثبت إتمام وقبول تسجيلهم لدى وحدة الاستخبارات المالية عبر لوحة تحكم المطورين الخاصة بها. وقد تُحجب التطبيقات التي لا تستوفي هذا الشرط داخل كوريا الجنوبية، ما يمنع تنزيلها من جديد وقد يؤدي تدريجيا إلى تعطيل وصول المستخدمين إليها.

Binance وOKX أمام احتمال حجب التطبيقات

يشير تقرير News1 إلى أن السياسة المحدثة من Google من المتوقع أن تُحدث أثرا ملموسا على منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية الكبرى، مسمّيا تحديدا منصتي Binance وOKX كمنصات قد تتأثر بهذا الإجراء.

وتُلزم كوريا الجنوبية منصات التداول التي تقدم خدمات للمستخدمين المحليين بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية، غير أن الحصول على تسجيل رسمي يُعد عملية معقدة بالنسبة للشركات الخارجية. إذ يتطلب ذلك عادة إنشاء كيان قانوني محلي، وتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال، والخضوع لعمليات تفتيش ميدانية، والحصول على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS).

ورغم امتلاك Binance حصة تبلغ 10% في منصة التداول المحلية Gopax، فإنها لا تملك كيانا محليا رسميا في كوريا الجنوبية. أما OKX، فقد واجهت في السابق اتهامات بالعمل كمنصة تداول غير مسجلة داخل البلاد.

وقال متحدث باسم Binance لموقع Cointelegraph إن الشركة على دراية بالسياسة الجديدة، مشيرا إلى أنها “لا تستهدف Binance وحدها، بل تؤثر على تطبيقات عملات رقمية أخرى أيضا”. وأضاف أن المستخدمين الذين يغيرون أجهزتهم، أو يعيدون ضبط المصنع، أو يزيلون التطبيق، أو يجرون تحديثا كبيرا لنظام التشغيل يتطلب إعادة التثبيت، “قد لا يتمكنون مؤقتا من إعادة تنزيل التطبيق” من Google Play بعد بدء تنفيذ التغييرات.

وأكدت Binance أنها “تجري تواصلا نشطا مع Google للوصول إلى حل بنّاء”، مضيفة: “نظل ملتزمين بالكامل بتقديم خدمات آمنة وموثوقة ومتوافقة لمستخدمينا حول العالم”. من جهتها، رفضت OKX التعليق.

تحول أوسع في سياسة Google Play تجاه تطبيقات العملات الرقمية

يعكس هذا الشرط تشديد Google لتطبيق سياستها العالمية الخاصة بتطبيقات العملات الرقمية، وليس صدور توجيه جديد من الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية. ويأتي تطبيق السياسة في كوريا الجنوبية ضمن مسعى أوسع من Google Play لمواءمة تطبيقات العملات الرقمية مع القوانين المالية المحلية في عدة ولايات قضائية.

وفي 14 أغسطس 2025، حدّث Google Play سياسة “منصات تداول العملات الرقمية ومحافظ البرمجيات” ليُلزم منصات التداول ومزودي محافظ الحفظ بالامتثال لمتطلبات الترخيص والتنظيم في دول محددة.

ووفقا لهذا الإطار، يتعين على المطورين العاملين في الولايات المتحدة التسجيل لدى جهات تنظيمية مثل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، في حين يجب على العاملين داخل الاتحاد الأوروبي التأهل كمزودي خدمات أصول رقمية مرخّصين.

تشديد الوصول إلى التطبيقات يتناقض مع إقرار إطار ترميز الأوراق المالية

يأتي تشديد Google Play في وقت تمضي فيه كوريا الجنوبية قدما في مسار تنظيمي موازٍ يركز على دمج تقنيات البلوكشين في أسواق رأس المال. فقد أقرّت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، يوم الخميس، تعديلات على قانون الأوراق المالية الإلكترونية وقانون أسواق رأس المال، ما أتاح رسميا إدخال الأوراق المالية المرمّزة والسماح بالتوزيع المنظم لأوراق عقود الاستثمار.

ويهدف هذا الإطار إلى دعم إصدار وتسوية الأدوات المالية القائمة على البلوكشين ضمن النظام التقليدي للأوراق المالية. وبموجب القوانين المعدلة، تُعامل الأوراق المالية الصادرة باستخدام تقنيات دفاتر الأستاذ الموزعة على أنها أدوات مالية تقليدية، وتبقى خاضعة لمتطلبات الإفصاح والترخيص وحماية المستثمرين.