بنك KBC يعتزم إطلاق تداول البيتكوين والإيثير في بلجيكا بموجب إطار MiCA

تام شمس - الجمعة 16 يناير 2026 05:09 مساءً - تحديث (16 يناير، 1:15 مساءً بالتوقيت العالمي): تم تحديث هذا المقال لإضافة تعليقات من بنك KBC.

يستعد بنك KBC Bank، أحد أكبر البنوك في بلجيكا، لإتاحة تداول البيتكوين والإيثير للمستثمرين الأفراد ابتداءً من الشهر المقبل، وذلك عبر حل الحفظ الخاص به ومنصة الاستثمار التابعة له.

واعتبارا من 16 فبراير، سيتمكن عملاء KBC من شراء وبيع الأصول الرقمية عبر منصة الاستثمار الإلكترونية Bolero، بحسب ما أعلن البنك يوم الخميس.

وقال البنك: “سيتيح هذا للمستثمرين الأفراد في بلجيكا الاستثمار في العملات الرقمية ضمن بيئة آمنة وخاضعة لتنظيم كامل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد”.

وأوضح KBC أن خدمة تداول العملات الرقمية أُطلقت بما يتماشى مع إطار أسواق تنظيم الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي، وستعمل عبر بنية الحفظ المملوكة للبنك.

KBC يؤكد الامتثال لـMiCA لكن تراخيص بلجيكا لم تُدرج بعد لدى ESMA

أفاد KBC بأنه سيكون أول بنك بلجيكي يستوفي متطلبات MiCA. وقال متحدث باسم البنك لموقع Cointelegraph إن KBC قدّم إخطارا كاملا بصفته مزود خدمات أصول رقمية (CASP) إلى الجهة المختصة، وهي البنك الوطني البلجيكي (NBB).

وأضاف ممثل البنك: “KBC مزود خدمات أصول رقمية مرخّص، بعد حصوله على موافقة السلطات الرقابية البلجيكية لتقديم خدمات العملات الرقمية”، مشيرا إلى أن البنك “يلتزم بجميع المتطلبات القانونية، بما في ذلك الإبلاغ عن الأصول الرقمية إلى الجهات المختصة”.

وشارك مستشار الشؤون العامة الأوروبية في KBC، Michaël Cloots، خبر إطلاق تداول العملات الرقمية عبر منشور على منصة LinkedIn يوم الخميس.

وكان KBC قد أعلن لأول مرة في يوليو 2025 عن خططه لإتاحة تداول Bitcoin وEther عبر منصة Bolero، بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية المتوقعة آنذاك قبل نهاية العام.

غير أن البنك لم يحدد الجهة التنظيمية التي نسّق معها، فيما لم تصدر السلطات البلجيكية حتى الآن أي تراخيص MiCA، وفقا للسجل العام الذي تديره الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق(ESMA).

إطار MiCA يدخل حيّز التنفيذ في بلجيكا حديثا

ورغم دخول إطار MiCA حيّز التنفيذ الكامل على مستوى الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2025، فإن بلجيكا لم تعتمد القوانين الوطنية اللازمة لتطبيقه إلا مؤخرا. فقد نشرت الدولة العضو قانون التنفيذ في ديسمبر 2025، ليصبح MiCA نافذا قانونا في بلجيكا اعتبارا من 3 يناير 2026، وفقا لما ورد في Belgian Official Gazette.

ونص القانون على تعيين جهتين بلجيتين للإشراف على سوق الأصول الرقمية، وهما هيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) والبنك الوطني البلجيكي.

المصدر: Belgian Official Gazette

يأتي التأخر البلجيكي في تطبيق MiCA في خضم نقاش أوروبي مستمر حول ما إذا كان ينبغي منح ESMA سلطة إشراف مركزية مباشرة، والسماح بتمرير تراخيص MiCA الصادرة في دولة عضو واحدة للعمل في سائر دول الاتحاد.

وقد دعمت بعض الدول الأعضاء، مثل فرنسا، مقترحات تمنح ESMA إشرافا مباشرا على شركات العملات الرقمية الكبرى، محذّرة من أن تشتت الرقابة قد يهدد السيادة المالية للاتحاد. وذهبت فرنسا، بوصفها معارِضة لآلية تمرير التراخيص، إلى حد التلويح بإمكانية حظر تراخيص MiCA الصادرة عن دول أعضاء أخرى، محذّرة من سعي بعض الشركات للحصول على الموافقات في ولايات قضائية أقل تشددا.

في المقابل، عارضت دول أخرى، ولا سيما مالطا، هذا التوجه نحو المركزية، محذّرة من أنه قد يقيّد القدرة التنافسية ويحدّ من الابتكار داخل القطاع.