State Street تطلق أدوات جديدة لترميز الأصول الرقمية

أطلقت مجموعة الخدمات المصرفية العالمية State Street منصة مؤسسية جديدة للأصول الرقمية، تهدف إلى مساعدة الشركات على دخول هذا القطاع وإطلاق مجموعة متنوعة من منتجات العملات الرقمية.

وأعلنت State Street يوم الخميس أن المنصة الجديدة تسعى إلى ربط الأصول التقليدية بعالم العملات الرقمية عبر ترميز الأصول، وستدعم إنشاء صناديق سوق نقدية مرمّزة، وصناديق متداولة في البورصة، إلى جانب منتجات مثل الودائع المرمّزة والعملات المستقرة.

وستوفر المنصة للمؤسسات خدمات ترميز الأصول، وحفظ الأصول الرقمية، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول الرقمية. وقال Joerg Ambrosius، رئيس خدمات الاستثمار في State Street: “من خلال الجمع بين الاتصال بتقنيات البلوكشين وضوابط قوية وخبرة عالمية في تقديم الخدمات، نمكّن المؤسسات من تبنّي ترميز الأصول بثقة كجزء من استراتيجيتها الأساسية”.

وكغيرها من مبادرات ترميز الأصول التي تقودها البنوك، تستهدف المنصة في مرحلتها الأولى العملاء المؤسسيين، وتظل خاضعة لموافقات تنظيمية تختلف باختلاف الولايات القضائية.

وأصبح ترميز الأصول محورا أساسيا لاهتمام شركات التمويل التقليدي مع توسعها في اختبار تقنيات البلوكشين، إذ يرى مؤيدو هذه التقنيات أنها قادرة على تحسين السيولة وتعزيز كفاءة الأسواق.

وفي هذا السياق، توقعت مجموعة الخدمات المصرفية الرقمية Sygnum أن يصل ترميز الأصول إلى مرحلة الانتشار الواسع في عام 2026، مدفوعا بوضوح الأطر التنظيمية المرتقبة في الولايات المتحدة.

وتدير State Street أصولا بقيمة 5.4 تريليون دولار، وكانت قد بدأت التوسع التدريجي في مجال الأصول الرقمية خلال العامين الماضيين، مع تسارع ملحوظ في وتيرة هذا التوجه خلال عام 2025. ففي ديسمبر، تعاونت الشركة مع Galaxy Asset Management وOndo Finance لإطلاق صندوق مرمّز على شبكة Solana، يهدف إلى تمكين أرصدة إدارة السيولة على سلاسل البلوكشين وتوفير مصدر سيولة يعمل على مدار الساعة.

كما أطلقت مؤسسات مالية أخرى، مثل Fidelity وFranklin Templeton وJPMorgan، صناديق سوق نقدية مرمّزة، في حين أقدمت شركات تقليدية كبرى أخرى، من بينها BlackRock، على إطلاق صناديق متداولة في البورصة مرتبطة بالعملات الرقمية.