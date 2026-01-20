محللون: قفزة مؤقتة في تداول عملات الميم مع قيام المتداولين بجني الأرباح

قال محللون إن متداولي عملات الميم بدوا وكأنهم يُثبّتون أرباحهم يوم الاثنين بعد بداية قوية للعام، إذ ارتفعت أحجام التداول بشكل حاد في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة السوقية للقطاع.

وبحسب منصة البيانات CoinMarketCap، قفز حجم تداول عملات الميم إلى 5.62 مليارات دولار يوم الاثنين، بزيادة 106% مقارنة باليوم السابق، بينما انخفضت القيمة السوقية لعملات الميم بنحو 6%. ثم تراجع الحجم لاحقا إلى 3.6 مليارات دولار، بانخفاض يزيد على 24% خلال اليوم.

ارتفع حجم تداول عملات الميم إلى 5.62 مليارات دولار يوم الاثنين، مسجلا زيادة بنسبة 106% مقارنة باليوم السابق. المصدر: CoinMarketCap

وقال Vincent Liu، مدير الاستثمار في Kronos Research، لموقع Cointelegraph إن ارتفاع أحجام التداول بالتزامن مع انخفاض القيمة السوقية يشير عادةً إلى دوران كثيف للأموال لا إلى دخول رؤوس أموال جديدة، ويعكس في الغالب جني أرباح، ومضاربات قصيرة الأجل، وإعادة تدوير رأس المال.

وأضاف: “في بيئات السيولة المحدودة، قد تؤدي زيادة النشاط إلى ضغط هبوطي على الأسعار حتى مع قفزات في الحجم. الارتفاع الأولي ثم التراجع السريع في الأحجام يوحيان بأن الزخم المضاربي قد هدأ”. وتابع: “غالبا ما تقفز الأحجام لفترة وجيزة حول محفزات معينة قبل أن تعود سريعا إلى مستوياتها الطبيعية”.

بداية قوية للعام قبل التهدئة

شهدت عملات الميم بداية قوية للعام، إذ ارتفعت قيمتها السوقية من 38 مليار دولار في 29 ديسمبر إلى 47.7 مليار دولار بحلول 5 يناير، قبل أن تهدأ في الأيام التالية.

وقال Kadan Stadelmann، المدير التقني لمنصة Komodo Platform، إن مكاسب هذا القطاع تكون غالبا مدفوعة بالمضاربة، ما يجعلها عرضة للتراجع بدلا من الاستقرار. وأضاف: “الأسس العامة لسوق عملات الميم ضعيفة وتقودها المضاربة، ما يؤدي إلى تدوير مستمر لرأس المال بين هذه العملات، فتتراجع أسعار بعضها بينما ترتفع أخرى”.

وأظهرت تقلبات سوق العملات الرقمية خلال العام الماضي تأثيرا كبيرا على عملات الميم، إذ ارتفع عدد مشاريع الكريبتو الفاشلة إلى أكثر من 11.6 مليون مشروع في 2025 وهو أعلى مستوى يُسجَّل خلال عام واحد وفقا لتقرير أعدّه محلل CoinGecko Shaun Paul Lee.

أداء عملات الميم في 2026 مرتبط بالبيتكوين

رصدت منصة استخبارات السوق Santiment زيادة أخيرة في النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول عملات الميم، تركز معظمها على الإحباط من عمليات “السحب البساطي” المتكررة، رغم استمرار انجذاب المتداولين لتحقيق مكاسب سريعة.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي قفزة في حجم النقاشات حول عملات الميم يوم الاثنين. المصدر: Santiment

وتُعد عملات الميم من أكثر الرهانات خطورة في سوق العملات الرقمية، وغالبا ما يُستخدم أداؤها كمؤشر على مدى استعداد المستثمرين لتحمّل المخاطر. ويتوقع ستادلمن أن يلعب Bitcoin دورا محوريا في هذا القطاع خلال العام، إذ سيسهم أداؤه في دعم السوق أو كبحه.

وقال: “كما جرت العادة، سيعتمد أداء سوق عملات الميم في 2026 على البيتكوين، الذي تخلّف عن الذهب في 2025. وقد يتكرر الأمر في 2026، وهو ما سيكون سلبيا لعملات الميم”.