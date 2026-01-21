سوق الكريبتو يفقد 250 مليار دولار خلال أيام وسعر البيتكوين يهبط دون 90 ألف دولار

تبخرت مكاسب أول أسبوعين من العام سريعا، بعدما هبط سعر البيتكوين اليوم إلى ما دون 90 ألف دولار مسجلا أدنى مستوى له في 19 يوم، قبل أن يرتد قليلا فوق 89 ألف دولار.

ومع هذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.78 تريليون دولار، بينما بقيت هيمنته على السوق قرب 57.5%، في وقت خسر فيه سوق الكريبتو إجمالا أكثر من 250 مليار دولار منذ صباح الاثنين.

قبل أسبوع فقط، وصل سعر البيتكوين إلى 98 ألف دولار لأول مرة منذ أشهر، وارتفعت توقعات السوق نحو 100 ألف مع سيطرة مشاعر الطمع على المعنويات.

ورغم فشلها في بلوغ ستة أرقام، حافظت العملة على التداول فوق 95 ألف دولار لعدة أيام، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لكن مع افتتاح الأسواق الآسيوية والعقود الآجلة صباح الاثنين، انقلب المشهد وهبط سعر البيتكوين من 95,500 إلى 92,000، ثم فشلت محاولات التعافي وتراجعت العملة إلى 91,000 يوم الثلاثاء، قبل أن تهبط لاحقا إلى أقل من 88,000.

العملات الرقمية البديلة واصلت النزيف بشكل أشد.

تراجع سعر الإيثيريوم من فوق 3300 خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى ما دون 3000 دولار بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر.

وهبطت عملة XRP من أكثر من 2.10 إلى نحو 1.90، بينما كسرت BNB دعم 900 دولار، وتراجعت TRX بنحو 3% خلال اليوم.

وكانت عملة مونيرو (XMR) من أكبر العملات الرقمية الخاسرة خلال 24 ساعة، بانخفاض يقارب 15% لتتداول دون 500 دولار، كما هبطت HYPE بأكثر من 8% إلى نحو 21 دولار.

في المقابل، سجلت عملات رقمية قليلة مكاسب مثل CC وWLFI.

وبفعل هذا الأداء، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية إلى أقل من 3.1 تريليون دولار.

