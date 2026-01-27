البنك المركزي الكوري الجنوبي يحذر من مخاطر الصرف الأجنبي وسط جدل تشريعي حول إصدار العملات المستقرة

حذّر محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية من أن العملات المستقرة المقومة بالوون الكوري قد تُعقّد إدارة تدفقات رأس المال، في خطوة تضيف مزيدًا من التحفظ إلى الجدل الدائر بين المشرّعين حول ما إذا كان ينبغي إصدار عملات مستقرة محلية وكيفية ذلك، وفقًا لتقارير محلية.

وخلال مشاركته في منتدى Asian Financial Forum في هونغ كونغ، قال محافظ Bank of Korea، Lee Chang-yong، إن السلطات تدرس إطار تسجيل جديد يسمح للمؤسسات المحلية بإصدار أصول افتراضية، بحسب تقرير بثته Radio Television Hong Kong. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العملات المستقرة لا تزال مثار جدل بسبب تأثيرها المحتمل على استقرار سوق الصرف الأجنبي.

وأوضح لي أن العملات المستقرة المرتبطة بالوون يُرجّح أن تُستخدم بشكل أساسي في المعاملات العابرة للحدود، محذرًا من أن الجمع بين العملات المستقرة المقومة بالوون وتلك المرتبطة بالدولار الأميركي قد يتيح التحايل على ضوابط تدفقات رأس المال خلال فترات التقلبات.

وتأتي هذه التصريحات لتضيف وجهة نظر البنك المركزي إلى المواجهة التشريعية المستمرة في كوريا الجنوبية، حيث يسعى صانعو السياسات إلى تقنين إصدار الأصول الرقمية دون إضعاف الرقابة المالية. ورغم إظهار البلاد انفتاحًا على أنشطة العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، لا يزال المسؤولون حذرين من أي آليات قد تقوض ضوابط الصرف الأجنبي القائمة.

انقسام داخل البرلمان حول جهات إصدار العملات المستقرة وآليات الرقابة

أسهم الجدل حول قواعد تنظيم العملات المستقرة في إبطاء التقدم بشأن مشروع “قانون الإطار الأساسي للأصول الرقمية”، الذي يُنظر إليه غالبًا بوصفه المرحلة الثانية من تنظيم الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية.

وبحسب تقرير نُشر يوم الأحد في صحيفة Chosun Ilbo، جرى تأجيل إحالة مشروع القانون إلى National Assembly في ظل استمرار الخلافات حول قواعد إصدار العملات المستقرة، وحدود الملكية المفروضة على منصات التداول، وآليات الإشراف التنظيمي.

ويتركز الخلاف الأساسي حول الجهة التي ينبغي السماح لها بإصدار العملات المستقرة المرتبطة بالوون. إذ يرى البنك المركزي أن تقود البنوك عملية الإصدار للحد من المخاطر النظامية ومخاطر الصرف الأجنبي، في حين تدفع مجموعات صناعية باتجاه نظام ترخيص أوسع يتيح للشركات غير المصرفية المشاركة تحت إشراف تنظيمي.

وأفادت تقارير بأن السلطات المالية درست حلًا وسطًا يقوم على مجموعات تقودها البنوك، إلا أن التقدم في هذا الاتجاه لا يزال متعثرًا.

كما أدى الجمود التشريعي إلى تأجيل مناقشات مبادرات ذات صلة، من بينها السماح للشركات المدرجة بتداول العملات الرقمية، وإطلاق صناديق تداول فورية للعملات الرقمية (ETFs) في كوريا الجنوبية.

وتأتي تحذيرات لي في وقت يتعرض فيه الوون الكوري لضغوط متجددة. ووفقًا لتقرير نشرته Reuters يوم الثلاثاء، تواجه السلطات الكورية الجنوبية مخاطر تدفقات كبيرة محتملة للدولار الأميركي، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع قيمة العملة المحلية.