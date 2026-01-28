تقرير: المملكة المتحدة تحظر إعلانات Coinbase بدعوى “التقليل من مخاطر” العملات الرقمية

أفادت تقارير بأن هيئة تنظيم الإعلانات في المملكة المتحدة حظرت سلسلة من إعلانات Coinbase، معتبرةً أنها قدّمت منصة تداول العملات الرقمية بوصفها حلًا لأزمة تكاليف المعيشة، مع التقليل من شأن مخاطر الاستثمار في هذا القطاع.

وقالت هيئة معايير الإعلان (ASA) إن الإعلانات التي شملت فيديو ساخرًا بأسلوب موسيقي وثلاثة ملصقات كانت “غير مسؤولة” و“تُهوِّن من مخاطر العملات الرقمية”، بحسب ما نقلته The Guardian يوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة: “رأينا أن استخدام الفكاهة للإشارة إلى مخاوف مالية جادة، إلى جانب دعوة ضمنية إلى ‘التغيير’، ينطوي على مخاطر تقديم منتجات مالية معقدة وعالية المخاطر باعتبارها استجابة سهلة أو بديهية لتلك المخاوف”.

وكانت Coinbase قد أطلقت الإعلان المصوّر في يوليو، غير أن شركة Clearcast، المسؤولة عن اعتماد الإعلانات التلفزيونية، رفضته، معتبرةً أنه يصوّر العملات الرقمية على أنها “حل محتمل للتحديات الاقتصادية دون تقديم أدلة كافية على ذلك”، وفق ما ذكرته The Telegraph في أغسطس.

لقطة شاشة من إعلان Coinbase ذي الطابع الموسيقي تُظهر المملكة المتحدة وقد غمرتها القمامة والجرذان. المصدر:

وعلى الرغم من حظر بث الإعلان تلفزيونيًا، قالت ASA إن الفيديو عُرض عبر الإنترنت، بينما وُضعت الملصقات الثلاثة في “مناطق عالية الحركة مثل مترو أنفاق لندن ومحطات القطارات”.

وتضمنت الملصقات عبارات مثل: “امتلاك منزل أصبح بعيد المنال”، و“البيض لم يعد في حدود الميزانية”، و“الأجور الحقيقية عالقة عند مستويات 2008”، إلى جانب الشعار: “إذا كان كل شيء على ما يرام، فلا تغيّر شيئًا”، مرفقًا بشعار Coinbase.

وأوضحت الهيئة أن أيًا من الإعلانات لم يتضمن معلومات عن مخاطر العملات الرقمية، مشيرةً إلى أن هيئة السلوك المالي تشترط أن تحمل إعلانات العملات الرقمية “تحذيرات واضحة وبارزة من المخاطر”.

الرئيس التنفيذي لـ Coinbase يدافع عن الإعلان بعد الحظر التلفزيوني

دافع الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، Brian Armstrong، عن الإعلان في أغسطس، معتبرًا أن حظره تلفزيونيًا يعني “أن فيه قدرًا من الحقيقة”. وقال: “الحاجة إلى تحديث النظام وتحسين المجتمع ليست موقفًا سياسيًا لأي حزب في المملكة المتحدة، بل هي إقرار بأن النظام المالي التقليدي لا يعمل لصالح كثيرين، وأن العملات الرقمية تمثل وسيلة لتحسين ذلك”.

وأضاف: “نرحب بالهجمات وأي محاولات أخرى لإسكات هذه الرسالة، لأنها تساعد على انتشارها”.

ويصوّر الإعلان، الذي يمتد لدقيقتين، أشخاصًا يغنون “كل شيء على ما يرام” بينما ينهار منزلهم من حولهم، مع مشاهد لشارع متداعٍ تغمره أكياس القمامة والجرذان، وعمال نظافة يرقصون. كما يتضمن لقطات لمتسوقين يغنون عن ارتفاع أسعار الغذاء وعمّال يُفصلون جماعيًا، وينتهي بمشهد تساقط القمامة على شارع تعلوه عبارة “إذا كان كل شيء على ما يرام، فلا تغيّر شيئًا”، قبل أن يظهر شعار Coinbase.

ولم ترد Coinbase فورًا على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.