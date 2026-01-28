Coinbase تقترب من إطلاق ميزة “العملات المستقرة المخصّصة”

تختبر منصة Coinbase عملة مستقرة قيد التطوير تُدعى USDF من شركة Flipcash على بنيتها الخلفية، وذلك ضمن ميزة جديدة ستتيح للشركات إنشاء عملات مستقرة ذات علامة تجارية خاصة ومدعومة بالدولار.

وستسمح ميزة “Coinbase Custom Stablecoins”، التي كُشف عنها في ديسمبر، للشركات بكسب مكافآت على النشاط، ونقل الأموال بسلاسة بين السلاسل المدعومة من Coinbase، على أن تكون الرموز مضمونة بعملة USDC الصادرة عن Circle.

وقالت Coinbase في منشور على منصة X يوم الثلاثاء: “تم تفعيل عملة مستقرة مخصّصة جديدة من Coinbase، USDF، على منصة Coinbase Exchange لأغراض الاختبار التشغيلي”، مضيفة: “هذه مرحلة اختبار خلفية فقط. التداول والإيداعات والسحوبات غير متاحة حاليًا. ترقّبوا المزيد من التحديثات”.

وتوفّر العملات المستقرة المخصّصة للشركات مرونة أكبر عبر حالات استخدام متعددة، تشمل الرواتب، ومدفوعات الشركات (B2B)، والمعاملات العابرة للحدود، وإدارة الخزينة.

Flipcash تقف وراء عملة USDF

العملة المستقرة قيد الاختبار، USDF، تطوّرها منصة Flipcash، ومن المتوقع إطلاقها مطلع عام 2026. وعند الإطلاق، ستصبح USDF العملة المستقرة الأساسية داخل تطبيق Flipcash.

كما تعمل محفظة الحفظ الذاتي المركّزة على شبكة Solana، Solflare، ومنصة التمويل اللامركزي R2، بالتعاون مع Coinbase على إطلاق حلول عملات مستقرة مخصّصة خاصة بهما.

ويعتمد نشاط Coinbase في مجال العملات المستقرة حاليًا على شراكته مع Circle، التي تُدرج بموجبها USDC وتحقق منها فوائد ورسومًا.

العملات المستقرة ركيزة أساسية لنموذج أعمال Coinbase

حققت Coinbase نحو 247 مليون دولار من إيرادات العملات المستقرة خلال الربع الرابع، كما كثّفت جهودها لدى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لضمان عدم تقييد مكافآت العملات المستقرة بموجب تشريعات هيكلة سوق العملات الرقمية المرتقبة.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة نحو 312.6 مليار دولار، فيما قدّرت US Treasury في أبريل أنها قد تصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت Bloomberg أن تنمو تدفقات مدفوعات العملات المستقرة بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 81% لتصل إلى 56.6 تريليون دولار بحلول عام 2030.