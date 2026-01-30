صناديق بيتكوين وإيثر تشهد تدفقات خارجة بقيمة مليار دولار مع تراجع سوق العملات الرقمية 6%

تام شمس - الجمعة 30 يناير 2026 04:45 مساءً - واجهت منتجات الاستثمار في العملات الرقمية تدفقات خارجة كثيفة يوم الخميس، تزامنًا مع انخفاض إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بنحو 6%.

وبحسب بيانات SoSoValue، سجّلت صناديق Bitcoin وEther تدفقات خارجة تقارب مليار دولار، وهي من بين أكبر التدفقات السلبية المسجّلة منذ بداية العام.

وقادت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETF) موجة البيع، بعد خروج 817.9 مليون دولار منها، متجاوزةً تدفقات الأربعاء الماضي البالغة 708.7 مليون دولار، ومسجّلةً أكبر تدفق خارجي يومي منذ نوفمبر 2025.

وتزامن هذا التراجع في سوق العملات الرقمية مع ضعف أوسع في الأسواق، شمل هبوط أسعار الذهب بنسبة 4% بعد ارتفاعه مؤخرًا فوق 5,300 دولار، وفق بيانات TradingView.

وعزا مراقبون في القطاع هذا الهبوط إلى تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية من الرئيس الأميركي Donald Trump، إلى جانب مخاوف تتعلق بأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد تراجع سهم Microsoft بنسبة 10%.

تحول تدفقات يناير إلى السالب بعد خروج مليار دولار

واصلت صناديق بيتكوين تسجيل الخسائر هذا الأسبوع عقب سلسلة من التدفقات الخارجة، شملت 147.4 مليون دولار يوم الثلاثاء و19.6 مليون دولار يوم الأربعاء.

وبحلول يوم الخميس، بلغت التدفقات الخارجة التراكمية للأسبوع 978 مليون دولار، ما دفع صافي تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة في يناير إلى المنطقة السلبية، بعد تسجيل تدفقات خارجة إضافية بقيمة مليار دولار الأسبوع الماضي.

تدفقات صناديق بيتكوين منذ 15 يناير. المصدر: SoSoValue

وبصورة إجمالية، سجّلت صناديق بيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجة بنحو 1.1 مليار دولار منذ بداية الشهر، بحسب بيانات SoSoValue.

ورغم موجة البيع، لا تزال صناديق بيتكوين تشكّل جزءًا مهمًا من السوق، إذ تدير أصولًا بقيمة 107.65 مليار دولار، ما يعادل نحو 6.5% من إجمالي القيمة السوقية لبيتكوين البالغة قرابة 1.65 تريليون دولار.

صناديق العملات البديلة تواصل الخسائر

امتدّ المزاج السلبي إلى منتجات الاستثمار في العملات البديلة، حيث سجّلت صناديق إيثر الفورية تدفقات خارجة بقيمة 155.6 مليون دولار، في حين خسرت صناديق XRP نحو 92.9 مليون دولار.

أما صناديق Solana، فقد شهدت تدفقات خارجة أكثر تواضعًا بلغت 2.2 مليون دولار، بعد تسجيل تدفقات داخلة بنحو 10 ملايين دولار في وقت سابق من الأسبوع.

إجمالي القيمة السوقية منذ نوفمبر 2025. المصدر: CoinGecko

ومع أصول تحت الإدارة بقيمة 16.75 مليار دولار، تمثل صناديق إيثر المتداولة نحو 5% من القيمة السوقية للعملة، البالغة حوالي 330 مليار دولار.

وبحسب تحديث صادر عن CoinShares، بلغ إجمالي الأصول المُدارة في منتجات التداول المتداولة للعملات الرقمية (ETPs) نحو 178 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، ما يعادل 5.7% من إجمالي القيمة السوقية.

وعند وقت الكتابة، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية نحو 2.92 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت 3 تريليونات دولار في اليوم السابق.

وبالتوازي مع تأثير تراجع سهم مايكروسوفت على موجة البيع الأوسع في الأسواق، أشارت شركة تحليلات البلوكشين CryptoQuant إلى أن التعرض المرتفع للرافعة المالية كان عاملًا رئيسيًا في هبوط سوق العملات الرقمية.

وسلّط محلل CryptoQuant المعروف باسم Darkfost الضوء تحديدًا على المراكز ذات الرافعة المالية المرتفعة في منصة المشتقات اللامركزية Hyperliquid، حيث جرى تصفية مراكز شراء بقيمة 87.1 مليون دولار خلال ساعات قليلة فقط.