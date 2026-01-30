خطط Bybit لإطلاق بنك رقمي تختبر اندفاعة منصات العملات الرقمية نحو العمل المصرفي

تام شمس - الجمعة 30 يناير 2026 04:45 مساءً - تختبر مساعي منصة Bybit لتقديم خدمات على نمط البنوك الرقمية (neobank) حدود قدرة منصات العملات الرقمية على التوسع داخل عالم التمويل التقليدي (TradFi)، مسلّطة الضوء على تحديات تنظيمية متزايدة والاعتماد المتنامي على شركاء مصرفيين مرخّصين.

وكان الرئيس التنفيذي لـ Bybit، Ben Zhou، قد أعلن يوم الخميس عزم المنصة دخول مجال الخدمات المصرفية للأفراد، مع خطط لإطلاق منتجها المصرفي MyBank في فبراير. وتمثل هذه الخطوة إحدى أكثر المحاولات طموحًا حتى الآن من جانب منصة تداول كبرى لتقديم خدمات شبيهة بالخدمات المصرفية لمستخدمي التجزئة.

ومع تزايد تقاطع العملات الرقمية مع التمويل التقليدي، حذّر مراقبون في القطاع ومديرون تنفيذيون من أن تحرك Bybit نحو نموذج البنك الرقمي قد يفتح الباب أمام تحديات كبيرة، مع دخول شركة نشأت في عالم الكريبتو مجالًا لا يزال غير مطروق إلى حد كبير فيما يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية.

وقالت غال أراد كوهين، محامية بلوكشين وشريكة في مكتب المحاماة المستقل S. Horowitz & Co، في تصريح لـ Cointelegraph: “فكرة توسع منصة عملات رقمية إلى العمل المصرفي ممكنة نظريًا، لكنها عمليًا شديدة التعقيد من منظور تنظيمي”.

شريك Bybit المصرفي Pave Bank مدعوم من Tether Investments

أوضحت كوهين أن Bybit، لتقديم خدمات مصرفية، تحتاج إما إلى الشراكة مع بنك مرخّص أو الحصول على ترخيص مصرفي كامل، وهي عملية تستغرق سنوات وتتطلب رأسمالًا ضخمًا. وأضافت: “لا توجد حاليًا أي منصة عملات رقمية عالمية كبرى تعمل كبنك مرخّص بالكامل بالمعنى التقليدي، بحيث تقدم خدمات قبول الودائع والخدمات المصرفية الأساسية بموجب ترخيصها الخاص”.

وأكد متحدث باسم Bybit لـ Cointelegraph أن المنصة تعمل مع بنك Pave وهو بنك مرخّص مقره جورجيا، لدعم عرضها المصرفي الموجّه للأفراد.

وتأسس بنك Pave في تبليسي عام 2023، ويقدّم نفسه كبنك قابل للبرمجة مخصص للشركات، يجمع بين خدمات العملات الرقمية والعملات الورقية. وفي العام نفسه، حصل على ترخيص مصرفي رقمي من البنك الوطني لجورجيا.

وفي عام 2025، جمع البنك 39 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بمشاركة جهات بارزة في القطاع، من بينها Tether Investments، الذراع الاستثمارية لشركة Tether المُصدِرة لأكبر عملة مستقرة في العالم، USDT.

تحذيرات من كلفة التحول إلى مصرف متكامل الخدمات

لا يزال نطاق الطموحات المصرفية لـ Bybit موضع تساؤل لدى مراقبي القطاع. وقال راين ساكس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة البنية التحتية لسيولة العملات المستقرة Eco، في تصريح لـ Cointelegraph: “إذا أرادت Bybit العمل في الولايات المتحدة والسعي للحصول على ميثاق مصرفي أميركي، وهو أمر سيكون مفاجئًا بالنسبة لي لكنه ممكن، فستواجه قدرًا هائلًا من التعقيدات الهيكلية”.

وأشار محامٍ آخر، يوري بريسوف من مكتب Digital & Analogue Partners، إلى أن العديد من المنصات، مثل Binance وCoinbase وKraken، جرّبت بالفعل ميزات شبيهة بالخدمات المصرفية، كالإيداع والسحب بالعملات الورقية، والبطاقات، وحسابات الدفع. لكنه شدد على أن العمل كبنك فعلي “يمثل تحديًا مختلفًا تمامًا”.

انكشاف البنوك على الأصول المشفّرة من الربع الرابع 2021 إلى الربع الرابع 2024. المصدر: رويترز

وأضاف بريسوف: “من المنطقي أن تتنافس شركات الكريبتو مع البنوك بشكل مباشر أكثر في 2026–2027، لكن كلما اقتربت المنصة من تقديم خدمات مصرفية متكاملة، ورثت في المقابل أعباء مصرفية أكبر”، في إشارة إلى متطلبات رأس المال والسيولة، وتطبيق العقوبات، والمرونة التشغيلية، والمسؤولية عن الحوادث.

تقارب متسارع بين الكريبتو والتمويل التقليدي

تعكس خطوة Bybit أيضًا التقارب الأوسع بين قطاع العملات الرقمية والتمويل التقليدي. وقال بيتِر كوزياكوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة المدفوعات Mercuryo، إن منصات الكريبتو تخترق تدريجيًا مجال التمويل التقليدي، في وقت تستكشف فيه المؤسسات المالية التقليدية خدمات العملات الرقمية.

من جهتها، رأت ميغان كناب، الرئيسة التنفيذية لشركة Franklin، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مفهوم “التمويل المضمّن”، حيث يمكن في نهاية المطاف تجريد المستخدمين من تعقيدات حركة الأموال، مع تحوّل المدفوعات العابرة للحدود والسريعة شبه الفورية إلى أمر اعتيادي.

مستخدمو التجزئة قد يواجهون احتكاكًا تنظيميًا أكبر

ورغم أن التحول المحتمل لـ Bybit إلى تقديم خدمات مصرفية قد يبسّط عمليات التحويل بين العملات الورقية والرقمية، فإنه قد يفرض في المقابل كلفة على مستخدمي التجزئة.

وقال نيك دينيسينكو، الشريك المؤسس لمنصة التمويل الرقمي Brighty، إن هذا التوجه قد “يخلق مشكلات أكثر مما يقدم فوائد”، نظرًا لاحتمال فرض إجراءات “اعرف عميلك” أكثر صرامة.

وأضاف في تصريح لـ Cointelegraph: “كثير من المستخدمين يختارون منصات العملات الرقمية، وخصوصًا الآسيوية منها، لأن عملية الانضمام بسيطة ومتطلبات KYC أخف مقارنة بالبنوك”. وتابع: “إذا سلكت Bybit هذا المسار، فستكون أول منصة كبرى تحاول ذلك بجدية، ولست متأكدًا أن هذا ما يريده معظم مستخدمي التجزئة في الوقت الحالي”.

وقد امتنعت Bybit عن تقديم تفاصيل إضافية لـ Cointelegraph بشأن النطاق النهائي لخططها المتعلقة بالبنك الرقمي.