JPMorgan: مكاتب العائلات تفضّل الذكاء الاصطناعي كموضوع استثماري رئيسي على العملات المشفّرة

أظهر تقرير جديد صادر عن بنك جيه بي مورغان الخاص أن الذكاء الاصطناعي بات الموضوع الاستثماري المهيمن لدى أكبر مكاتب العائلات في العالم، في حين لا تزال العملات المشفّرة تحظى باهتمام محدود.

وشمل تقرير مكاتب العائلات العالمي لعام 2026 استطلاعًا لآراء 333 مكتب عائلة أحاديًا في 30 دولة، أُجري بين مايو ويوليو 2025. وأفاد التقرير بأن 65% من المشاركين، أي 216 مكتبًا، يعطون الأولوية للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حاليًا أو في المستقبل. في المقابل، لم يعتبر سوى 17% (56 مكتبًا) أن العملات المشفّرة والأصول الرقمية تشكّل موضوعًا استثماريًا رئيسيًا.

ووفقًا للتقرير، لا تزال العملات المشفّرة شبه غائبة عن محافظ مكاتب العائلات، إذ إن 89% منها لا تملك أي انكشاف على هذا القطاع. ويبلغ متوسط التخصيص العالمي للعملات المشفّرة والأصول الرقمية 0.4% فقط، بينما ينخفض متوسط الانكشاف على (BTC) إلى 0.2%.

وحتى الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كأداة تحوّط في أوقات عدم اليقين، لم يحظَ باهتمام يُذكر، إذ أفاد 72% من المشاركين بعدم امتلاكهم أي انكشاف عليه. وذكر التقرير أن “مكاتب العائلات تتجنّب الذهب والعملات المشفّرة رغم المخاوف الجيوسياسية”، مضيفًا أن “الشهية تجاه أدوات التحوّط التقليدية والناشئة لا تزال محدودة”.

أبرز الموضوعات الاستثمارية لدى مكاتب العائلات. المصدر: JPMorgan

الأسهم الخاصة تتصدّر زيادات التخصيص المخططة

يقيم نحو 59% من المشاركين، أي 197 مكتبًا، في الولايات المتحدة، فيما توزّع الباقون بين أوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبرزت الأسهم الخاصة باعتبارها فئة الأصول الأكثر تفضيلًا، إذ يخطط 37% من المشاركين لزيادة مخصصاتهم لها خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة. كما تكتسب استثمارات النمو ورأس المال الجريء زخمًا متزايدًا، وغالبًا ما تُعد بوابة رئيسية للابتكار المبكر في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن أكثر من نصف مكاتب العائلات لا تزال بلا أي انكشاف حالي على هذه القطاعات.

وعلى صعيد المخاطر، تصدّرت الجغرافيا السياسية قائمة المخاوف لدى مكاتب العائلات عالميًا بنسبة 20%، تلتها مخاطر السيولة والسياسات التجارية بنسبة 12% لكل منهما، ثم تقييمات الأصول والنمو الاقتصادي وتركيز المحافظ الاستثمارية.

أبرز المخاطر المؤثرة على تموضع المحافظ الاستثمارية لدى مكاتب العائلات. المصدر: JPMorgan

مكاتب العائلات الآسيوية ترفع انكشافها على العملات المشفّرة

في تقرير نُشر العام الماضي، أفادت Reuters بأن العائلات الثرية ومكاتب العائلات في آسيا رفعت مستوى انكشافها على العملات المشفّرة، مع استهداف بعضهم تخصيصات تقارب 5% من محافظهم. وأشار التقرير إلى تزايد الاهتمام في سنغافورة وهونغ كونغ والصين القارية، مدفوعًا بارتفاع استفسارات العملاء، وزيادة أحجام التداول، وظهور طلب جديد على الصناديق المتخصصة في العملات المشفّرة.

وفي يونيو، أعلنت VMS Group، وهي شركة إدارة ثروات متعددة العائلات مقرّها هونغ كونغ وتدير أصولًا بقيمة 4 مليارات دولار، عن خطط لدخول سوق العملات المشفّرة للمرة الأولى، مع دراسة استثمار يصل إلى 10 ملايين دولار في استراتيجيات Re7 Capital.