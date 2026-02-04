توسّع شركة Tether دعمها لعملة USDT وTether Gold داخل محفظة MiniPay التابعة لشركة Opera

تام شمس - الأربعاء 4 فبراير 2026 04:42 مساءً - دخلت شركة Tether، المُصدِرة للعملات المستقرة، في شراكة مع شركة Opera المطوّرة لمتصفح الويب، بهدف توسيع نطاق الوصول المالي في الأسواق الناشئة من خلال تطبيق محفظة العملات المستقرة MiniPay.

وأعلنت Tether يوم الاثنين عن توسيع دعمها لكل من عملتها المستقرة (USDT) وعملة الذهب المُرمّز Tether Gold المُرمز (XAUT) داخل محفظة MiniPay، وهي محفظة ذاتية الحفظ طوّرتها Opera وتعتمد على شبكة Celo.

وقالت Tether إن هذه المبادرة تستهدف تمكين الأفراد في الأسواق الناشئة، مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، من الوصول إلى عملات مستقرة مقومة بالدولار تُستخدم في الادخار والتحويلات المالية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tether، Paolo Ardoino: “لطالما تمثلت مهمة Tether في توفير وصول بسيط وموثوق إلى قيمة مستقرة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها”.

وتشير بيانات MiniPay إلى أن المحفظة تعمل حاليًا في 60 دولة، مع 12.6 مليون محفظة مفعّلة، وأكثر من 350 مليون معاملة تم تنفيذها. كما سجلت نموًا في عدد المستخدمين بنسبة 50% خلال الربع الرابع، وكان هذا النمو متركزًا بشكل أساسي في الأسواق الناشئة.

الطلب على العملات المستقرة والذهب المُرمّز في الأسواق الناشئة

يتوفر تطبيق MiniPay على نظامي Android وiOS، ولا يتطلب لتفعيله سوى رقم هاتف محمول.

وخلال شهر ديسمبر وحده، تم إرسال أو استلام أكثر من 153 مليون دولار عبر MiniPay ضمن مختلف عمليات الدمج، وهو ما “يؤكد تنامي الطلب على المدفوعات المستقرة المقومة بالدولار في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على الهواتف المحمولة”.

وبالإضافة إلى دعمها لأكبر عملة مستقرة في العالم، تتيح MiniPay أيضًا استخدام عملة الذهب المُرمّز XAUT التابعة لـTether كوسيلة “للادخار المقاوم للتضخم”. وقد قفز سعر هذا الأصل إلى مستوى قياسي بلغ 5,600 دولار في أواخر يناير، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق الفورية.

وبحسب بيانات CoinGecko، يبلغ المعروض المتداول من XAUT نحو 712,747 وحدة، فيما تصل قيمته السوقية إلى 3.4 مليار دولار.

تراجع تدفقات العملات المستقرة إلى منصات التداول

ورغم الطلب القوي في الأسواق الناشئة، تشهد القيمة السوقية للعملات المستقرة وتدفقات التداول إلى المنصات تراجعًا ملحوظًا، في ظل الانخفاض الأوسع في سوق العملات الرقمية.

ووفقًا لتقرير صادر عن CryptoQuant يوم الاثنين، بدأت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة في التراجع منذ ديسمبر، بعد فترة توسّع استمرت لعامين أنهت اتجاهًا طويلًا من النمو المتواصل.

وقال المحلل المعروف باسم Darkfost إن صافي تدفقات العملات المستقرة إلى منصات التداول “تم محوه إلى حدٍّ كبير”.

وأضاف: “بعد انخفاض حاد أولي بقيمة 9.6 مليار دولار، تلاه فترة قصيرة من الاستقرار، عادت تدفقات العملات المستقرة لتتحول إلى السالب مجددًا، مع تسجيل أكثر من 4 مليارات دولار من التدفقات الخارجة”.

وأوضح أن “الأشهر الأخيرة تعكس بوضوح تصاعد حالة العزوف عن المخاطر، أو حتى الاستسلام بين المستثمرين الذين دخلوا السوق في مراحل متأخرة، والذين اختاروا سحب عملاتهم المستقرة من منصات التداول”.

التغيّر في صافي تدفقات العملات المستقرة إلى منصات التداول. المصدر: CryptoQuant

وفي السياق نفسه، تراجعت أسواق العملات الرقمية بنحو 38% منذ بلوغ القيمة السوقية الإجمالية ذروتها عند 4.4 تريليون دولار في شهر أكتوبر.