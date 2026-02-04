Galaxy: قد يتراجع بيتكوين إلى 56 ألف دولار مع صعوبة العثور على محفزات للصعود

تام شمس - الأربعاء 4 فبراير 2026 04:42 مساءً - حذّر أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في شركة Galaxy Digital، من أن عملة بيتكوين قد تواصل مسارها الهبوطي في ظل ندرة العوامل القادرة على عكس اتجاه السوق لصالح العملة الرقمية.

وقال ثورن في مذكرة نُشرت يوم الاثنين إن هناك “احتمالًا كبيرًا” لأن تتراجع بيتكوين (BTC) خلال الأسابيع المقبلة إلى الحد الأدنى لفجوة العرض عند مستوى 70,000 دولار، قبل أن تختبر سعرها المُحقق عند 56,000 دولار، وهو متوسط تكلفة جميع وحدات بيتكوين المتداولة حاليًا.

وأضاف: “لا تزال المحفزات نادرة، كما أن السرديات السائدة تعمل ضد بيتكوين، في ظل فشلها في التداول جنبًا إلى جنب مع الذهب والفضة كجزء من ما يُعرف على مستوى السوق بـ‘تداول التحوّط من تآكل قيمة العملات’”.

وسجّلت بيتكوين ارتفاعًا بنسبة 3% يوم الاثنين لتتداول عند مستوى يقل قليلًا عن 78,500 دولار، بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر. ومع ذلك، لا تزال العملة منخفضة بنحو 39% مقارنة بذروتها التاريخية التي تجاوزت 126,000 دولار في أوائل أكتوبر، وفقًا لبيانات CoinGecko.

السعر المُحقق قد يشكّل مستوى دعم ويشير إلى القاع

أوضح ثورن أن بيتكوين تاريخيًا ما كانت تتداول دون سعرها المُحقق عند قيعان الأسواق الهابطة السابقة، وغالبًا ما كانت تجد دعمًا “عند هذا المستوى أو أدنى منه بقليل” قبل أن تعاود الارتفاع.

وأضاف أن بيتكوين سجلت أيضًا “مستويات دعم رئيسية” عند متوسطها المتحرك لـ200 أسبوع، أي متوسط سعرها خلال تلك الفترة، في كل واحدة من الدورات الصعودية الثلاث الماضية، وذلك عندما كانت تنخفض دون متوسطها المتحرك لـ50 أسبوعًا.

وأشار ثورن إلى أن بيتكوين فقدت مستوى الدعم عند متوسطها المتحرك لـ50 أسبوعًا في نوفمبر، في حين يقع متوسطها المتحرك لـ200 أسبوع حاليًا عند نحو 58,000 دولار.

وأضاف: “تاريخيًا، شكّلت هذه المستويات قيعان دورية، وكانت نقاط دخول قوية للمستثمرين على المدى الطويل”.

تباطؤ مبيعات حاملي بيتكوين على المدى الطويل قد يشير إلى اقتراب القاع

قال ثورن إن هناك أيضًا “دلائل محدودة على عمليات تجميع كبيرة” من قبل المشترين الكبار أو حاملي بيتكوين على المدى الطويل، وهو ما قد يضغط على السعر، إذ يشير إلى أن المشترين ربما ينتظرون مستويات أدنى قبل الدخول إلى السوق.

ومع ذلك، أوضح أن عمليات جني الأرباح من قبل حاملي بيتكوين على المدى الطويل، والتي غالبًا ما تؤدي إلى الضغط على الأسعار، “بدأت تتراجع بشكل ملحوظ”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه “من المحتمل أن يكون هناك مزيد من حاملي بيتكوين على المدى الطويل ينتظرون أسعارًا أعلى للبيع”، ما قد يشكّل عامل مقاومة أمام أي صعود سعري.

وأضاف: “رغم ذلك، فإن التراجع الأخير في جني الأرباح المُحقق من قبل الحائزين على المدى الطويل يُعد مؤشرًا مهمًا، وقد يدل على أننا نقترب من القاع”.

قانون هيكلة سوق العملات الرقمية قد لا يشكّل محفزًا رئيسيًا

تتابع صناعة العملات الرقمية عن كثب تطورات مجلس الشيوخ الأمريكي، في ظل مساعٍ تشريعية لتمرير قانون خاص بهيكلة سوق العملات الرقمية يهدف إلى توضيح الإطار التنظيمي للقطاع.

غير أن ثورن أشار إلى أنه رغم أن إقرار هذا التشريع “قد يشكّل محفزًا خارجيًا قصير الأجل”، فإن فرص تمريره “تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأوضح أن المشرّعين يواجهون صعوبة في حشد دعم من الحزبين، كما أن الزخم الداعم لإقرار القانون تلاشى، خاصة في ظل عدم إعادة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، وهي لجنة محورية لتمرير التشريع، جدولة اجتماع لمواصلة مناقشة المشروع.

ومع ذلك، خلص ثورن إلى أن “أي زخم إيجابي قد ينتج عن تمرير القانون سيكون على الأرجح أكثر فائدة للعملات البديلة مقارنة ببيتكوين”.