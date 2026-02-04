شبكة Base تُرجع تأخيرات المعاملات إلى خطأ في الإعداد وتؤكد إصلاح المشكلة

أفادت شبكة Base، وهي شبكة الطبقة الثانية على إيثيريوم التابعة لشركة Coinbase، بأن حالات بطء المعاملات أو فقدانها مؤخرًا كانت ناتجة عن خطأ في إعدادات النظام، مؤكدةً أنه تم إصلاحه.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، واجه مستخدمو Base ارتفاعًا في حالات إسقاط المعاملات وتأخيرات في إدراجها على السلسلة. ورغم هذا التباطؤ، استمر إنتاج الكتل وبقيت الشبكة عاملة، ما يشير إلى أن الحادثة لم ترقَ إلى مستوى انقطاع كامل في الخدمة.

وفي منشور نُشر يوم الأربعاء على منصة X، أوضحت Base أن تغييرًا في آلية نشر المعاملات أدّى إلى قيام مُنشئ الكتل بمحاولات متكررة لجلب معاملات لم يكن بالإمكان تنفيذها، وذلك مع الارتفاع السريع في الرسوم الأساسية.

وقالت الشبكة: “قمنا باحتواء المشكلة من خلال التراجع عن التغيير، وتحققنا من استعادة استقرار الشبكة”.

ترقية مرتقبة لمنع تأخيرات مستقبلية

أعلن الفريق أيضًا أنه يعمل حاليًا على حلول أطول أمدًا لمنع تكرار مثل هذه الاضطرابات.

وتشمل التحسينات المخطط لها تبسيط مسار معالجة المعاملات، وتقليل الأعباء غير الضرورية، وضبط كيفية تعامل قائمة الانتظار في الميمبول مع المعاملات المعلّقة، وتعزيز أنظمة المراقبة خلال عمليات نشر البنية التحتية. ومن المتوقع أن تستغرق هذه الأعمال نحو شهر.

وبرزت Base كأكبر شبكة من حيث القيمة المقفلة (TVL) بين شبكات الطبقة الثانية على إيثيريوم، إذ بلغت قيمتها المقفلة نحو 4.2 مليارات دولار، ما يعادل 47.6% من حصة شبكات L2 على إيثيريوم حتى يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات DefiLlama.

هيمنة شبكة Base على سوق شبكات الطبقة الثانية. المصدر: DefiLlama

في المقابل، تسيطر شبكة Arbitrum المُرمزة (ARB) على نحو 27% من سوق الطبقة الثانية، لتأتي في مرتبة ثانية بفارق كبير خلف Base، بينما تظل حصص باقي الشبكات الأخرى ضمن نطاق الأرقام الأحادية.

Base تتحول إلى محور أساسي في استراتيجية “التطبيق الشامل” لـCoinbase

وكما أفاد Cointelegraph سابقًا، تُكثّف Coinbase تركيزها على العملات المستقرة وشبكة Base، في إطار توسّعها خارج نطاق تداول العملات الرقمية وبنائها لما تصفه بـ”منصة التداول الشاملة”، التي تجمع بين تداول العملات الرقمية، والأسهم، وأسواق التنبؤ، وغيرها من المنتجات المالية.

ويُعزّز هذا التوسّع مكانة Base بوصفها طبقة توزيع محورية لنشاط Coinbase على السلسلة، حيث تؤدي دورًا متزايد الأهمية كبنية تحتية لدفع الشركة نحو خدمات تتجاوز التداول التقليدي للعملات الرقمية، لتشمل التداول المستمر، والمدفوعات، وحلولًا مالية واقعية متصلة بالعالم الحقيقي.