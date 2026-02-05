فيتاليك بوتيرين يبيع 6.6 ملايين دولار من ETH بعد الإشارة إلى عمليات سحب مخططة

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 06:35 مساءً - باع الشريك المؤسس لإيثيريوم فيتاليك بوتيرين نحو 2,961 عملة إيثر بقيمة 6.6 ملايين دولار خلال فترة ثلاثة أيام، وذلك بعد أن أعلن سابقًا عن خطط لسحب جزء من ممتلكاته.

وذكر متتبّع البلوكشين Lookonchain في منشور على منصة X يوم الخميس أن هذه المعاملات نُفذت عند متوسط سعر بلغ نحو 2,228 دولارًا لكل عملة إيثر (ETH).

وكانت العملة الرقمية الأصلية لشبكة إيثيريوم تتداول عند نحو 2,130 دولارًا وقت كتابة التقرير، بانخفاض يزيد على 5% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وتُظهر بيانات Arkham Intelligence أن مبيعات ETH تم تمريرها عبر بروتوكول CoW Protocol، من خلال عدة عمليات مبادلة صغيرة بدلًا من صفقة واحدة كبيرة. وغالبًا ما تُستخدم مثل هذه المعاملات لتقليل التأثير على السوق.

بوتيرين يخصص 45 مليون دولار من ETH لدعم الخصوصية والبنية التحتية المفتوحة

في الأسبوع الماضي، قال بوتيرين إنه خصص 16,384 عملة إيثر، بقيمة تقارب 45 مليون دولار، من ممتلكاته الشخصية لدعم تقنيات الحفاظ على الخصوصية، والأجهزة المفتوحة، والبرمجيات الآمنة والقابلة للتحقق.

وأضاف أن هذه الأموال سيتم نشرها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، في وقت تدخل فيه Ethereum Foundation مرحلة وصفها بـ”التقشف المعتدل”، مع استمرارها في تنفيذ خارطة طريقها التقنية.

منشور بوتيرين الأسبوع الماضي. المصدر: Vitalik Buterin

وأوضح بوتيرين أنه يتولى شخصيًا مسؤوليات كان يمكن أن تندرج ضمن مشاريع خاصة بالمؤسسة، مع التركيز على بناء منظومة تقنية مفتوحة وآمنة وقابلة للتحقق تشمل البرمجيات والأجهزة.

وقال: “على وجه التحديد، نسعى إلى وجود منظومة كاملة مفتوحة المصدر وآمنة وقابلة للتحقق من البرمجيات والأجهزة، يمكنها حماية حياتنا الشخصية وبيئاتنا العامة”.

وكانت مؤسسة إيثيريوم قد واجهت سابقًا انتقادات بسبب بيع ETH لتمويل عملياتها، لكنها اتجهت لاحقًا إلى استكشاف استراتيجيات بديلة، بما في ذلك التحصيص واعتماد نماذج قائمة على التمويل اللامركزي.

حساسية السوق تتزايد وسط حالة عدم اليقين

تأتي هذه المبيعات في فترة تشهد حساسية متزايدة تجاه تحركات كبار الحائزين. وقد أدّى انخفاض أسعار ETH إلى دفع بعض الحيتان ذات المراكز الممولة بالرافعة المالية إلى تصفية أصولها لسداد القروض، ما زاد من ضغوط البيع في السوق.

وفي منشور على منصة X يوم الثلاثاء، قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise، مات هوجان، إن سوق العملات الرقمية يعيش “شتاءً رقميًا كاملًا” منذ يناير 2025.

وأضاف هوجان: “على الأرجح أننا أقرب إلى النهاية من البداية”.