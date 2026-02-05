محلل: صناديق بيتكوين المتداولة “لا تزال صامدة” رغم هبوط BTC الحاد

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 07:42 مساءً - أظهر حاملو صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة قدرًا ملحوظًا من الثبات، رغم الاتجاه الهبوطي المستمر لبيتكوين منذ أربعة أشهر، وفقًا لمحلل صناديق ETF جيمس سيفارت.

وقال سيفارت في منشور على منصة X يوم الأربعاء: “لا تزال صناديق ETF صامدة بشكل جيد إلى حد كبير”.

ورغم أن سيفارت أشار إلى أن حاملي صناديق بيتكوين يواجهون “أكبر خسائرهم” منذ إطلاق المنتجات الأمريكية في يناير 2024 بخسارة دفترية تقارب 42% مع تداول بيتكوين دون 73,000 دولار فإنه يرى أن التدفقات الخارجة الأخيرة تبدو محدودة مقارنة بالتدفقات الداخلة التي شهدها السوق عند ذروته.

وأضاف أن حاملي صناديق بيتكوين “في منطقة الخسارة، لكنهم يحتفظون بمراكزهم بشكل جماعي”.

وقبل تراجع أكتوبر، بلغت صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق بيتكوين الفورية نحو 62.11 مليار دولار، لكنها انخفضت الآن إلى حوالي 55 مليار دولار، وفقًا لبيانات أولية من Farside Investors.

وقال سيفارت: “هذا ليس سيئًا”.

في المقابل، قال الباحث الاستثماري Jim Bianco في منشور على منصة X يوم الأربعاء إن متوسط حامل صندوق بيتكوين الفوري يعيش خسارة بنحو 24% “لكنه يواصل الاحتفاظ بمراكزه”.

تدفقات خارجة لثلاثة أشهر متتالية لأول مرة

أشار حساب التحليلات الرقمية Rand على منصة X يوم الثلاثاء إلى أن هذه هي “المرة الأولى في التاريخ التي نشهد فيها ثلاثة أشهر متتالية من التدفقات الخارجة”.

ويأتي هذا النزيف المستمر في التدفقات بالتزامن مع تراجع السعر الفوري لبيتكوين بنسبة 24.73% خلال الثلاثين يومًا الماضية، حيث كانت تتداول عند 70,537 دولارًا وقت النشر، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

ويرى بعض المحللين أن مستثمري بيتكوين يغفلون الصورة الأكبر.

فقد قال محلل صناديق ETF إريك بالتشوناس في 28 يناير إن مستثمري بيتكوين يتصرفون بـ”قصر نظر شديد”، بالنظر إلى أن أداء بيتكوين منذ عام 2022 ارتفع بأكثر من 400%، مقارنة بارتفاع الذهب بنسبة 177% والفضة بنسبة 350%.

وأضاف بالكوناس: “بعبارة أخرى، تفوقت بيتكوين على الجميع بشكل ساحق في عامي 2023 و2024 (وهو ما يبدو أن الناس ينسونه)، لدرجة أن تلك الأصول الأخرى لم تلحق بها حتى بعد أفضل عام لها على الإطلاق، بينما تبدو بيتكوين وكأنها في غيبوبة”.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، كي يونغ جو، في منشور على منصة X يوم الأربعاء إن “كل محللي بيتكوين أصبحوا الآن في موقف هبوطي”.