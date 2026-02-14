هل انتهى هبوط البيتكوين؟ وهل مستوى 60 ألف دولار هو القاع؟

في الأيام القليلة الماضية تعرّض سعر البيتكوين لضغوط متواصلة.

حيث وبعد أن سجّلت العملة قمة قرب 126,000 دولار في أكتوبر الماضي واجهت بعدها مباشرة رفض حاد.

حيث انهار سعر البيتكوين في نفس الشهر ما أدى إلى تصفية أكثر من 19 مليار دولار من المراكز المفتوحة، ما شكّل نقطة تحوّل في المسار، ورغم أن السعر لم يكسر 100,000 دولار فورا، إلا أنه فقد هذا المستوى لاحقا ولم يعد إليه منذ ذلك الحين.

أنهى سعر البيتكوين عام 2025 على تراجع، في سابقة تُعد الأولى بعد دورة انقسام مكافأة التعدين، ثم حاول السعر بداية 2026 استعادة الزخم مقتربا من 100,000 دولار منتصف يناير، قبل أن يتعرض لرفض جديد قاد إلى موجة هبوط قوية.

وخلال أسابيع قليلة فقط، فقدت العملة قرابة 40,000 دولار لتصل إلى 60,000 دولار في 6 فبراير، ما يمثل تراجع بأكثر من 50% عن القمة.

ورغم قوة الارتداد اللاحق، فإن استطلاع أجراه المحلل “علي مارتينيز” أظهر أن غالبية المشاركين لا يعتقدون أن مستوى 60,000 دولار هو القاع النهائي.

Price Prediction: $BTC Market Bottom — Ali Charts (@alicharts) February 12, 2026

حيث يرى 22.7% أنه أدنى مستوى في هذه الدورة، بينما اختار 30.4% مستوى 38,000 دولار كقاع محتمل، ما يعني احتمال هبوط إضافي كبير من المستويات الحالية المسجلة قرب 70,000 دولار.

بعض التقارير الأخيرة تدعم هذا الحذر، معتبرة أن الهيكل العام للسوق تغيّر وأن الدببة باتوا في موقع السيطرة.

ويقدّر عدد من المحللين أن القاع قد يتشكل قرب 50,000 دولار، وإن كان الإجماع لا يزال بعيد المنال.

في المقابل، يستشهد البعض بمقولة “وارن بافيت” حول وجوب الطمع عند خوف الجميع، إضافة إلى ملاحظات “Santiment” التي تشير إلى أن البيتكوين كثيرا ما يتحرك عكس توقعات الأغلبية، ما يفتح الباب أمام احتمال ارتداد مفاجئ في بيئة يغلب عليها التشاؤم.

