منصة X تستعد لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بتداول الأسهم والكريبتو مباشرة من داخل الحساب

منصة X تستعد لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بتداول الأسهم والكريبتو مباشرة

تعمل منصة X التابعة لـ “إيلون ماسك” على تطوير ميزة جديدة تحمل اسم “Smart Cashtags” تهدف إلى تحسين دمج الأصول المالية داخل المنصة، بحيث يتمكن المستخدمون من تداول الأسهم والعملات الرقمية مباشرة من حساباتهم، وفق ما ذكره “نيكيتا بير” رئيس المنتجات في X اليوم السبت.

وأوضح “بير” أن الهدف هو دعم انتشار الكريبتو على X لكن دون فتح الباب لتطبيقات تنشئ حوافز مزعجة مثل السبام، ومضايقة المستخدمين، لأنها تضر بتجربة الملايين.

وأضاف أن المنصة ستطلق خلال أسابيع قليلة مجموعة من الميزات من بينها ميزة “Smart Cashtags” التي تُمكّن التداول من داخل المنشورات نفسها.

وجاءت تصريحاته في سياق نقاش حول تطبيقات تجمع رسوم من مستخدمين غير موافقين أو تُحوّل مشاريع بعينها إلى أدوات ربحية عبر الترميز، حيث شدد “بير” على أن هذا النموذج سيرتد سلبا على المنصة.

كما أشار إلى أن X تقوم بتحديث قواعد واجهة البرمجة (API) لمنع مثل هذه التطبيقات، بهدف تشجيع الابتكار في الكريبتو دون الإضرار بالتجربة الاجتماعية.

