Animoca Brands تحصل على ترخيص للعملات الرقمية في دبي لتوسيع خدماتها في الشرق الأوسط

تام شمس - الاثنين 16 فبراير 2026 10:41 صباحاً - حصلت شركة Animoca Brands على ترخيص مزوّد خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ما يمهّد الطريق أمام الشركة لتوسيع عملياتها في قطاع العملات الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب إعلان صدر يوم الاثنين، يتيح الترخيص للمستثمر ومطوّر المنصات في مجال Web3، الذي تأسس في هونغ كونغ، تقديم خدمات الوساطة وإدارة الاستثمارات المرتبطة بالأصول الافتراضية في دبي ومنها، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.

وتركّز هذه الخدمات بشكل أساسي على المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين حول العالم.

وقال عمر العسّار، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط ورئيس الشراكات الاستراتيجية العالمية في Animoca Brands:

“يعزّز هذا الترخيص قدرتنا على التعاون مع مؤسسات Web3 وكذلك المستثمرين المؤسسيين العالميين والمستثمرين المؤهلين ضمن إطار تنظيمي محكم”.

وتأسست VARA في مارس 2022، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم والإشراف على تقديم واستخدام وتبادل الأصول الرقمية عبر مناطق دبي الرئيسية والمناطق الحرة.

Animoca تستهدف المستثمرين المؤسسيين في دبي

يُظهر السجل العام لهيئة VARA أن الترخيص صدر في 5 فبراير، ويسمح للشركة بتقديم خدماتها للمستثمرين المؤسسيين والمؤهلين تحت إشراف الهيئة التنظيمية في دبي.

Animoca تفوز بترخيص VASP. المصدر: VARA

وتطوّر Animoca Brands منصات قائمة على البلوكشين وتدعم منظومات Web3، بما في ذلك مشاريع مثل The Sandbox وOpen Campus وMoca Network، إلى جانب دعمها لمشاريع ناشئة في مراحلها الأولى.

وتقول الشركة إن محفظتها الاستثمارية تضم أكثر من 600 شركة ومبادرة في مجال الأصول الرقمية.

وفي يناير، استحوذت Animoca Brands على شركة Somo المتخصصة في الألعاب والمقتنيات الرقمية، مضيفةً مقتنياتها القابلة للعب والتداول إلى محفظتها الأوسع من المشاريع القائمة على البلوكشين.

شركات العملات الرقمية توسّع عملياتها المنظمة في دبي

تضيف هذه الخطوة Animoca إلى قائمة متزايدة من شركات العملات الرقمية التي تؤسس عمليات منظمة في دبي. ففي أكتوبر 2025، حصلت شركة البنية التحتية للأصول الرقمية BitGo أيضًا على ترخيص وسيط-تاجر من VARA، ما أتاح لوحدتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقديم خدمات تداول الأصول الرقمية والوساطة المنظمة للعملاء المؤسسيين في الإمارة.

وجاءت هذه الموافقة بعد أن أعلنت VARA فرض غرامات مالية على 19 شركة بسبب “أنشطة أصول افتراضية غير مرخصة” و”مخالفات للوائح التسويق التابعة للهيئة”.