كيفن أوليري يفوز بدعوى تشهير بقيمة 2.8 مليون دولار ضد بن أرمسترونغ

فاز رجل الأعمال والشخصية التلفزيونية Kevin O’Leary بدعوى تشهير بملايين الدولارات ضد مؤثر العملات الرقمية Ben Armstrong، المعروف باسم “Bitboy”.

وأمرت القاضية الفيدرالية في ميامي Beth Bloom يوم الجمعة أرمسترونغ بدفع نحو 2.83 مليون دولار كتعويضات لأوليري، على خلفية سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اتهم فيها نجم برنامج Shark Tank بأنه “قاتل”.

وكان أوليري وزوجته ليندا قد تعرضا لحادث قارب في عام 2019 أسفر عن مقتل شخصين، عندما اصطدم قاربهما بقارب آخر. واتهم أرمسترونغ أوليري بالقتل في عدة منشورات على منصة X في مارس 2025، مدعيًا أنه دفع ملايين الدولارات للتستر على الحادثة.

كيفن أوليري خلال مشاركته في مؤتمر العام الماضي. المصدر:

وفي قرارها، أوضحت القاضية بلوم أن أوليري لم يكن هو من يقود القارب وقت الحادث، ولم تُوجَّه إليه أي تهم جنائية. وبينما وُجهت إلى ليندا أوليري تهمة التشغيل غير الحذر لمركبة، فقد تمت تبرئتها بعد محاكمة استمرت 13 يومًا، خلصت إلى أن القارب الآخر كان يعمل دون أضواء.

أرمسترونغ نشر رقم هاتف أوليري الخاص على منصة X

قالت القاضية بلوم إن أرمسترونغ “صعّد حملة مضايقته” عبر نشر رقم الهاتف الخاص لأوليري و”حثّ متابعيه على الاتصال بـ‘قاتل حقيقي’”، ما أدى إلى إيقاف حسابه على منصة X لمدة 12 ساعة.

وأشار القرار إلى أن أوليري قال إن هاتفه “لم يتوقف عن الرنين” بعد المنشور، وإن نشر الرقم “أثر عليه بشكل كبير، مهنيًا وشخصيًا”.

بن أرمسترونغ في فيديو على قناته في أكتوبر. المصدر:

وأصدرت القاضية حكمًا غيابيًا في القضية بعد أن فشل أرمسترونغ في الرد على الشكوى ولم يحضر إلى المحكمة. وأمرت المحكمة بدفع 750 ألف دولار تعويضًا عن المعاناة النفسية، و78 ألف دولار تعويضًا عن الضرر بالسمعة، ومليوني دولار كتعويضات عقابية.

ويُعد هذا القرار أحدث ضربة قانونية لأرمسترونغ، الذي تورط في سلسلة من القضايا والجدل العام خلال السنوات الماضية، خاصة بعد إبعاده عن علامة Bitboy Crypto في عام 2023، والتي كانت في وقت ما واحدة من أكثر قنوات يوتيوب مشاهدة في مجال العملات الرقمية.

وقد تم اعتقاله في مارس في ولاية فلوريدا بسبب رسائل بريد إلكتروني أرسلها إلى قاضية المحكمة العليا في جورجيا Kimberly Childs أثناء تمثيله لنفسه قانونيًا. كما تم اعتقاله مجددًا في يوليو في جورجيا بتهمة إجراء مكالمات هاتفية تحرشية.

وكان أرمسترونغ قد اعتُقل أيضًا في عام 2023 أثناء بث مباشر خارج منزل أحد شركائه السابقين، والذي ادعى أنه كان يحتفظ بسيارته اللامبورغيني.