مؤسس Aave يروّج لطفرة “أصول الوفرة” بقيمة 50 تريليون دولار لدفع نمو التمويل اللامركزي

تام شمس - الاثنين 16 فبراير 2026 10:41 صباحاً - قال Stani Kulechov، مؤسس منصة الإقراض اللامركزي Aave، إن التمويل اللامركزي (DeFi) قد يستفيد من “أصول الوفرة” التي قد تصل قيمتها إلى 50 تريليون دولار، مثل الطاقة الشمسية، عبر ترميزها بحلول عام 2050، ما يفتح فئة جديدة من الضمانات على السلسلة.

وتُظهر بيانات منصة RWA.xyz أن ما يقرب من 25 مليار دولار من الأصول الواقعية قد جرى ترميزها على السلسلة، إلا أنها تتركز في الغالب ضمن سندات الخزانة الأمريكية والأسهم والسلع والائتمان الخاص والعقارات.

وفي منشور على منصة X يوم الأحد، قال كوليشوف إنه يتوقع استمرار نمو هذه الأصول النادرة، لكنه يرى أن “أكبر تأثير للترميز يمكن تحقيقه عبر ترميز أصول الوفرة”.

وأضاف رئيس Aave Labs:

“رأس المال متعطش لضمانات جديدة، والعالم جاهز لتحول يمكن للإقراض على السلسلة التقاطه وتسريعه”.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية وحدها قد تمثل ما بين 15 و30 تريليون دولار من سوق “أصول الوفرة” البالغة 50 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأوضح كوليشوف أن ممولي ديون مشاريع الطاقة الشمسية يمكنهم ترميز مشروع بقيمة 100 مليون دولار، مع اقتراض 70 مليون دولار لإعادة توظيفها في مشاريع جديدة، بينما سيحصل المودعون على السلسلة على “عوائد منخفضة المخاطر وقابلة للتوسع بشكل هائل وموزعة جيدًا”.

وأضاف:

“قد يشتري المستثمر طاقة شمسية مُرمّزة، يحتفظ بها لمدة ثلاث سنوات، ثم يبيعها بربح، ويعيد توظيف رأس المال فورًا في تطوير جديد”.

ورأى أن هذا النموذج يمكن أن يرفع كفاءة رأس المال بشكل كبير، موضحًا:

“رأس المال التقليدي للبنية التحتية يُحبس لعقود. أما الأصول المُرمّزة فتتيح تداولًا مستمرًا، ما يعني أن الدولار نفسه يمكنه تمويل عدة مشاريع مع مرور الوقت”.

وأشار إلى أن الفكرة ذاتها يمكن تطبيقها على بطاريات تخزين الطاقة، والروبوتات لتعويض العمالة، والزراعة العمودية، والأغذية المزروعة مخبريًا للتغذية، وأشباه الموصلات للحوسبة، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمواد.

أصول الوفرة قد توفر عوائد أفضل

قال كوليشوف إن أصول الوفرة قد تقدم عوائد أعلى من الأصول النادرة، التي يرى أنها تسير نحو “هوامش منخفضة وأرباح متراجعة”.

وأضاف:

“المنتجات المدعومة بأصول الوفرة تقدم عوائد أفضل وخصائص مخاطر أفضل وتوافقًا أكبر مع القيم. وهي تفوز في السوق لأنها منتجات متفوقة”.

وتُعد Aave أكبر بروتوكول DeFi من حيث القيمة المقفلة، إذ تبلغ نحو 27 مليار دولار في الإقراض والاقتراض، وفقًا لبيانات DefiLlama.

وتُعد العملة المستقرة (USDT) الصادرة عن Tether، إلى جانب إيثر (ETH) وإيثر المغلف (wETH)، أكثر الأصول إقراضًا واقتراضًا على المنصة.

انخفاض AAVE بنسبة 15.2% في 2026

لم يتمكن رمز Aave الأصلي (AAVE) من تجنب التراجع الأخير في سوق العملات الرقمية، إذ انخفض بنسبة إضافية بلغت 1.6% خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وتراجع AAVE بنسبة 15.2% منذ بداية عام 2026 إلى 125.98 دولارًا، وبات منخفضًا بنسبة 81% عن أعلى مستوى تاريخي له عند 661.70 دولارًا المسجل في مايو 2021.