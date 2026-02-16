عملاق التمويل التقليدي Apollo يدخل مجال الإقراض الرقمي عبر صفقة مع Morpho

وقّعت شركة Apollo Global Management، إحدى أبرز مؤسسات التمويل التقليدي، اتفاقية شراكة مع منصة الإقراض اللامركزي Morpho للاستحواذ على حصة كبيرة في المشروع ودعم بنيته التحتية للإقراض على البلوكشين.

وأُعلن عن هذه الخطوة يوم الجمعة من قبل Morpho Association، وهي المنظمة غير الربحية التي تقف وراء منصة التمويل اللامركزي (DeFi).

وبموجب هذه الشراكة، أو “اتفاقية التعاون”، ستقوم Apollo أو الشركات التابعة لها بشراء ما يصل إلى 90 مليون رمز حوكمة من Morpho (MORPHO) خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يمثل 9% من إجمالي المعروض البالغ مليار رمز.

وقالت جمعية Morpho:

“بموجب الاتفاقية، قد تستحوذ Apollo أو الشركات التابعة لها على رموز MORPHO من خلال مزيج من عمليات الشراء في السوق المفتوحة، والصفقات خارج البورصة (OTC)، وترتيبات تعاقدية أخرى، مع الالتزام بسقف ملكية إجمالي يبلغ 90 مليون رمز خلال فترة 48 شهرًا، إلى جانب قيود على التحويل والتداول”.

وأضافت الجمعية أنها ستعمل أيضًا مع Apollo على “دعم أسواق الإقراض على السلسلة ضمن بروتوكول Morpho”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع سعر MORPHO بنسبة 17.8% خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ صعد من نحو 1.12 دولار يوم الجمعة إلى 1.32 دولار وقت الكتابة، وفقًا لبيانات CoinGecko.

ومع ذلك، لا يزال الأصل منخفضًا بنسبة 38% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية وسط تراجع أوسع في سوق العملات الرقمية.

ارتفاع سعر MORPHO خلال عطلة نهاية الأسبوع. المصدر: CoinGecko

وبحسب بيانات DeFi Llama، تُعد Morpho سادس أكبر بروتوكول DeFi من حيث القيمة المقفلة، والتي تبلغ 5.8 مليارات دولار. وتوفر المنصة بشكل أساسي أسواق إقراض وخزائن استثمارية مُدارة تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد.

وتُعد الصفقة مع Apollo وهي شركة إدارة أصول متعددة الجنسيات تدير ما يقرب من 940 مليار دولار من الأصول شراكة بارزة جديدة تؤمّنها Morpho خلال الأشهر الأخيرة.

وفي أواخر يناير، أفاد Cointelegraph بأن مدير الأصول الرقمية Bitwise انضم لتقديم خزائن مُدارة توفر عائدًا سنويًا بنسبة 6% على Morpho. كما أعلن مشروع التمويل اللامركزي لبيتكوين Lombard الأسبوع الماضي أن Morpho أصبحت شريك سيولة أوليًا لإطلاق حسابات بيتكوين الذكية الخاصة به.

وفي المقابل، تعمل Apollo تدريجيًا على زيادة انكشافها على العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. ففي العام الماضي، دخلت الشركة في شراكة مع Coinbase لتطوير استراتيجيات ائتمان تعتمد على العملات المستقرة، كما قامت باستثمار غير معلن في مشروع Plume لدعم بنيته التحتية لترميز الأصول الواقعية.