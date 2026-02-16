Grayscale تسعى لتحويل صندوق Aave إلى ETF على NYSE Arca

قدّمت شركة إدارة الأصول الرقمية Grayscale طلبًا للحصول على موافقة تنظيمية لتحويل صندوقها الاستثماري الذي يتتبع رمز بروتوكول الإقراض اللامركزي Aave إلى صندوق متداول في البورصة (ETF).

وقدّمت الشركة بيان تسجيل من نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الجمعة، موضحة أنها تعتزم تحويل الصندوق وإعادة تسميته ليصبح Grayscale Aave Trust ETF.

وأضافت Grayscale أنها تخطط لإدراج الصندوق في بورصة NYSE Arca، إحدى أشهر المنصات لتداول صناديق ETF، تحت رمز التداول “GAVE”. وستفرض الشركة رسومًا بنسبة 2.5%، فيما ستتولى Coinbase دور الحافظ (Custodian) والوسيط الرئيسي (Prime Broker) للصندوق.

ويُعد طلب Grayscale واحدًا من عدة طلبات لصناديق ETF تسعى لتتبع العملات البديلة، ما يشير إلى أن وول ستريت لا تزال تُبدي شهية للتعرض للعملات الرقمية رغم تراجع السوق.

وبحسب بيانات DefiLlama، تُعد Aave أكبر بروتوكول للتمويل اللامركزي من حيث القيمة المقفلة، بأكثر من 27 مليار دولار. وتتيح المنصة للمستخدمين إقراض واقتراض العملات الرقمية عبر عدة شبكات بلوكشين، كما يمكن تحصيص رمز AAVE لتحقيق عوائد.

Grayscale تنضم إلى Bitwise في سباق ETF الخاص بـAave

مع هذا الطلب، تصبح Grayscale ثاني شركة تسعى للحصول على موافقة تنظيمية أمريكية لإطلاق صندوق ETF مرتبط بـAave المُرمز (AAVE)، لتنضم بذلك إلى شركة Bitwise التي كانت الوحيدة حتى الآن في هذا المسار.

وكانت Bitwise قد تقدمت في ديسمبر بطلب إلى SEC لإطلاق Bitwise AAVE Strategy ETF، ضمن سلسلة من الطلبات لإنشاء صناديق ETF مرتبطة بعملات بديلة شهيرة مثل Uniswap المُرمز (UNI) وZcash المُرمز (ZEC).

وتخطط Bitwise لأن يحتفظ صندوقها بما يصل إلى 60% من أصوله مباشرة في رموز AAVE، وما لا يقل عن 40% في أوراق مالية مثل صناديق ETF أخرى مرتبطة بـAAVE، بينما سيحتفظ صندوق Grayscale برموز AAVE بشكل مباشر بالكامل.

ومن المتوقع أن يكون هذان الصندوقان أول منتجات في الولايات المتحدة توفر تعرضًا مباشرًا لعملة Aave، لينضما إلى قائمة محدودة من المنتجات الخارجية التي تتبع الرمز بالفعل.

ففي أوروبا، أطلقت شركة 21Shares منتجًا متداولًا مرتبطًا بـAave في بورصة Nasdaq Stockholm خلال نوفمبر، وذلك بعد سنوات من إطلاق Global X منتجًا مشابهًا في ألمانيا مطلع عام 2023.

وبحسب بيانات CoinGecko، تراجع رمز AAVE بنسبة 1.6% خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 126 دولارًا، وهو منخفض بأكثر من 80% عن أعلى مستوى تاريخي له قرب 662 دولارًا، الذي بلغه في مايو 2021 خلال سوق صاعدة للعملات البديلة.