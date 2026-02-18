تقرير: أذون الخزانة هي المحرك الرئيسي لسعر بيتكوين

تشير شركة الاستثمار وصناعة السوق في العملات الرقمية Keyrock في تقرير جديد إلى أن إصدار أذون الخزانة يُعد المقياس الأهم للسيولة الذي يؤثر في سعر بيتكوين (BTC)، وليس الاحتياطي الفيدرالي أو الميزانيات العمومية للبنوك المركزية الأخرى.

وبحسب التقرير، فإن كل تغير بنسبة 1% في مستويات السيولة العالمية ينعكس على سعر بيتكوين بارتفاع أو انخفاض قدره 7.6% خلال الربع التجاري التالي الذي يتم فيه ضخ أموال جديدة في الاقتصاد. ومع ذلك، أوضح الباحث في Keyrock Amir Hajian أن تأثير السيولة ليس متساويًا على أسعار الأصول عالية المخاطر.

ويذكر التقرير أن إصدار أذون الخزانة يتمتع بارتباط يقارب 80% مع أسعار بيتكوين منذ عام 2021، كما يسبق حركة السعر بنحو ثمانية أشهر. وكتب المؤلف:

“عندما تزيد وزارة الخزانة إصدار أذون الخزانة، فإنها تموّل إنفاقًا يتدفق إلى الاقتصاد الحقيقي، ثم ينتقل لاحقًا إلى الأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين. وعندما يتراجع إصدار الأذون أو يصبح سلبيًا، فإن هذا الدعم المالي يتلاشى.”

تأثير إصدار أذون الخزانة الأميركية على سعر بيتكوين مقارنة بطرق أخرى لتوسيع السيولة. المصدر: Keyrock

وأضاف التقرير: “تاريخيًا، أظهر ارتفاع صافي إصدار أذون الخزانة علاقة إحصائية استباقية مع عوائد بيتكوين.”

ورغم هذا الارتباط المرتفع، أشار التقرير إلى أن دخول المؤسسات وصناديق ETF ساهم في تقليل حساسية بيتكوين تجاه ظروف السيولة بنحو 23%.

وتتعارض هذه النتائج مع النظرية الشائعة التي ترى أن سياسة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي هي المحرك الأساسي للسيولة المؤثرة في أسعار الأصول الخطرة. كما يتوقع التقرير أن يظهر تأثير السيولة العالمية على أسعار BTC بشكل أوضح في أواخر 2026 وبدايات 2027.

العلاقة بين التيسير الكمي بقيادة الخزانة وسعر بيتكوين. المصدر: Keyrock

استحقاقات الدين الأميركي الضخمة تعني سيولة أكبر قادمة

قال تقرير Keyrock إن السيولة العالمية تمر بـ”نقطة انعطاف”، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الدين القومي الأميركي البالغ 38 تريليون دولار سيحل موعد استحقاقه خلال السنوات الأربع المقبلة.

وهذا يعني أن وزارة الخزانة الأميركية ستضطر إلى إعادة تمويل الدين بأسعار فائدة أعلى، بعدما كان جزء كبير منه قد تم تمويله خلال فترة أسعار الفائدة القريبة من الصفر.

دورة إصدار أذون الخزانة بين 2021 و2028، مع توقع Keyrock بدء تصاعد الإصدار هذا العام. المصدر: Keyrock

وقال محلل Keyrock إن الولايات المتحدة ستزيد على الأرجح إصدار أذون الخزانة من أجل تدوير الدين وإعادة تمويله.

وأضاف التقرير: “من المتوقع أن يصل إصدار أذون الخزانة إلى مستوى يتراوح بين 600 و800 مليار دولار سنويًا ويستمر عند هذا النطاق حتى عام 2028.”