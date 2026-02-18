تحوّل Riot Platforms نحو الذكاء الاصطناعي قد يضيف حتى 21 مليار دولار إلى قيمتها، وفق مساهم ناشط

قال أحد المساهمين الناشطين في شركة Riot Platforms إن دفع الشركة نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC) قد يضيف ما يصل إلى 21 مليار دولار إلى قيمتها.

يضغط أحد المساهمين الناشطين في Riot Platforms على شركة تعدين العملات الرقمية لتسريع تحولها نحو الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي.

وفي رسالة وجّهها يوم الأربعاء إلى الإدارة التنفيذية، قالت شركة Starboard Value، التي تمتلك نحو 12.7 مليون سهم في Riot، إن الشركة قد تولّد ما بين 9 مليارات و21 مليار دولار من المساهمة في القيمة السوقية عبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في ولاية تكساس. وأضاف المساهم أن “الوقت عامل حاسم”، مشددًا على ضرورة إتمام “صفقات أكبر وأكثر جوهرية” مع تعمّق الشركة في هذا المجال.

وقالت Starboard: “مع بقاء 1.4 غيغاواط من القدرة الإجمالية القابلة للتحويل إلى قيمة اقتصادية، تتمتع Riot بموقع مميز، لكنها بحاجة إلى تنفيذ ممتاز وسريع”. وأضافت: “نعتقد أن Riot قادرة على جذب مستأجرين عاليي الجودة لمراكز بيانات من الفئة الثالثة بشروط مماثلة أو أفضل من الصفقات المماثلة التي أُعلن عنها في أواخر عام 2025”.

وأشارت Starboard إلى المواقع الرئيسية للشركة في مدينتي Corsicana وRockdale بولاية تكساس، حيث تعمل أيضًا شركات تعدين أخرى بفضل انخفاض تكاليف الطاقة والبيئة التنظيمية الداعمة.

وعند افتتاح تداولات ناسداك صباح الأربعاء، ارتفع سهم Riot بنحو 6% حتى وقت النشر، في حين تراجع مؤشر CoinShares Bitcoin Mining ETF بأقل من 1% للمقارنة.

وقالت Starboard: “الصفقة التي أُعلن عنها مؤخرًا مع شركة Advanced Micro Devices […] تمثل إشارة إيجابية وتؤكد رؤيتنا بشأن القيمة الجوهرية لمواقع Riot الرئيسية، لكنها لا تزال صفقة صغيرة لإثبات المفهوم، ونحن، مثلكم، نتوقع المزيد بكثير”، في إشارة إلى اتفاقية تأجير مركز بيانات وخدمات أُعلن عنها في يناير.

تحوّل متزايد لشركات التعدين بعيدًا عن العملات الرقمية

وليست Riot Platforms الوحيدة التي تعيد توجيه جزء من عملياتها نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء وسط ارتفاع صعوبة التعدين وتزايد التكاليف. فقد قامت شركات مثل CleanSpark وMARA Holdings وCore Scientific وHut 8 وTeraWulf بإعادة استخدام بنيتها التحتية أو الإعلان عن خطط مشابهة للتحول نحو هذا القطاع.

كما باعت شركة Cango، وهي شركة تعدين بيتكوين أخرى، ما قيمته 305 ملايين دولار من حيازاتها من BTC الأسبوع الماضي جزئيًا لتمويل توسعها المخطط في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.