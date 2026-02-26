REX تطلق صندوق دخل متداولًا في البورصة مرتبطًا بـ Coinbase وStrategy وأسهم تقنية

تام شمس - الخميس 26 فبراير 2026 11:59 مساءً - أطلقت شركة إدارة الأصول الأمريكية REX Shares صندوقًا متداولًا في البورصة يجمع استراتيجيات “النداء المغطى” ذات الرافعة المالية المرتبطة بتسعة أسهم فردية، من بينها شركتا Coinbase وStrategy المرتبطتان بقطاع العملات المشفرة، ضمن منتج واحد يركز على توليد الدخل ويتداول تحت الرمز GIF.

ووفقًا لإعلان صدر يوم الخميس، يحتفظ الصندوق بمراكز متساوية الأوزان في صناديق REX الحالية من فئة Growth & Income المرتبطة بأسهم منفردة، حيث يستهدف كل صندوق تعرّضًا بنحو 1.25 ضعف لسهمه الأساسي، مع بيع عقود نداء مغطاة على جزء من المحفظة لتوليد دخل من علاوات الخيارات.

ويتداول GIF في منصة Cboe Global Markets، بينما يسعى كل صندوق أساسي إلى توزيع دخل أسبوعي، تُستمد معظمه من علاوات عقود النداء المغطاة.

وتُعد علاوات النداء المغطاة المبالغ المقدّمة التي يجمعها الصندوق مقابل بيع خيارات على أسهم يمتلكها بالفعل، ما يتيح له تحقيق دخل مقابل الحد من جزء من إمكانات الصعود في سعر السهم.

وقالت REX Shares إن الصندوق يوفر تعرضًا متساوي الأوزان لتسعة صناديق تابعة لها مرتبطة بأسهم Nvidia ‏(NVII)، وTesla ‏(TSII)، وStrategy ‏(MSII)، وCoinbase ‏(COII)، وRobinhood ‏(HOII)، وPalantir ‏(PLTI)، وCoreWeave ‏(CWII)، وEli Lilly ‏(LLII)، وWalmart ‏(WMTI)، ما يغطي قطاعات الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتجزئة.

21Shares تدرج منتج STRC مع توجه شركات لإضافة أسهم Strategy الممتازة إلى خزائنها

يأتي إطلاق الصندوق في وقت شهد أسبوعًا من تخصيصات جديدة مرتبطة بأوراق مالية تابعة لشركة Strategy.

فقد أطلقت 21Shares يوم الأربعاء منتجًا متداولًا في البورصة يتيح للمستثمرين الأوروبيين التعرض لسهم STRC، وهو السهم الممتاز الدائم ذو العائد المتغير الصادر عن Strategy. وبدأ تداول منتج 21Shares Strategy Yield ETP في بورصة يورونكست أمستردام يوم الخميس تحت الرمز STRC NA.

كما أعلنت Strategy يوم الأربعاء أن شركتي Prevalon Energy، المتخصصة في البنية التحتية للطاقة، وAnchorage Digital، البنك الرقمي المتخصص في الأصول المشفرة، خصصتا جزءًا من خزائنهما المؤسسية للاستثمار في STRC، دون الكشف عن حجم المراكز.

وتصف Strategy ورقة STRC بأنها أداة ائتمان رقمية بعائد سنوي يبلغ 11.25%، في إطار استراتيجيتها الأوسع لإصدار أوراق دخل ثابت مرتبطة بحيازاتها من بيتكوين (BTC).

حيازات Strategy من البيتكوين عبر الزمن. المصدر: Bitbo.io.

ومنذ اعتماد استراتيجية خزينة بيتكوين في أغسطس 2020، أصبحت Strategy أكبر شركة حيازةً للبيتكوين، معلنة امتلاكها 717,722 وحدة BTC، أي نحو 3.4% من إجمالي المعروض الثابت البالغ 21 مليون عملة.

ورغم الإقبال على الأوراق المالية المرتبطة بـ Strategy، تراجع سهم الشركة بالتوازي مع انخفاض سعر بيتكوين. فقد هبط السهم بأكثر من 60% خلال الأشهر الستة الماضية، وبنحو 50% خلال العام الماضي، وفق بيانات Yahoo Finance.

كما تصدّرت Strategy مؤخرًا قائمة Goldman Sachs لأكثر الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة تعرضًا للبيع على المكشوف، استنادًا إلى نسبة المراكز المكشوفة إلى القيمة السوقية.