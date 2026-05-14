ثلاث أسباب خفية وراء هبوط سعر البيتكوين المفاجئ دون 80 ألف دولار

تراجع سعر البيتكوين دون مستوى 80 ألف دولار هذا الأسبوع لم يكن حركة عشوائية، بل نتيجة تزامن ثلاثة عوامل ضغط رئيسية دفعت السوق إلى موجة بيع حادة، وفقا لعدد من المحللين.

فبعد صعود العملة إلى أكثر من 82 ألف دولار، هبطت سريعا إلى ما دون 79 ألف دولار قبل أن تستقر قرب 80 ألف.

بيانات الشبكة أظهرت أولى إشارات الضعف مبكرا، بعدما انخفضت تدفقات السحب من منصات التداول إلى نحو 20 ألف بيتكوين فقط، وهو مستوى أقل بكثير من متوسط مايو، ما يعني بقاء كمية أكبر من العملات داخل المنصات وزيادة العرض القابل للبيع.

في الوقت نفسه، ارتفعت رهانات الهبوط في سوق المشتقات، حيث زادت العقود المفتوحة وتحولت معدلات التمويل إلى السلبية، ما عكس تصاعد مراكز البيع على المكشوف وتزايد الضغط على المستثمرين أصحاب الرافعة المالية.

ومع صدور بيانات التضخم الأمريكية، تعرض السوق لموجة تصفيات واسعة، إذ بلغت تصفية مراكز الشراء الطويلة نحو 110 مليون دولار خلال ثلاثة أيام، لتصبح المحرك الأساسي للهبوط.

كما أشار محللون إلى قيام الحيتان ببيع نحو 7650 بيتكوين أثناء التراجع، بقيمة تقارب 616 مليون دولار، ما زاد الضغوط على السوق أكثر.

ورغم التراجع الأخير، لا يزال سعر البيتكوين مرتفع بنحو 7% خلال آخر 30 يوم، إلا أنه يبقى أقل بأكثر من 36% من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر 2025.

