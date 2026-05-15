اختراق جديد يضرب مشروع "THORChain" ويهوي بعملة RUNE بأكثر من 15%

تعرضت منصة التداول اللامركزية “THORChain” لاختراق أمني جديد، وفقا لما كشفه المحقق “ZachXBT” المختص في تتبع معاملات البلوكشين، الذي أشار إلى أن قيمة الأموال المسروقة تجاوزت 10.7 مليون دولار.

وبحسب المعلومات الأولية، استهدف الهجوم عدة شبكات تشمل:

البيتكوين والإيثيريوم وبينانس وBase، ما أثار موجة قلق واسعة داخل مجتمع العملات الرقمية.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي من فريق “THORChain” حتى الآن، انعكست الأنباء سريعا على أداء العملة المرتبطة بالمشروع، إذ هبطت RUNE بأكثر من 15% خلال وقت قصير.

وكانت العملة تتداول فوق مستوى 0.58 دولار قبل أن تتراجع إلى نحو 0.50 دولار، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوعين، قبل أن تظهر بعض محاولات الاستقرار.

ولا تزال تفاصيل الاختراق محدودة حتى اللحظة، فيما يترقب المستثمرون أي توضيحات رسمية من الفريق بشأن حجم الأضرار وطبيعة الثغرة الأمنية التي استُغلت في الهجوم.

