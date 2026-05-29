انقطاع جديد يضرب شبكة Sui بعد أشهر من حادثة التوقف السابقة: التفاصيل

استعادت شبكة “Sui” عملياتها بشكل كامل بعد تعرضها لانقطاع استمر قرابة ست ساعات، في أحدث سلسلة من المشاكل التقنية التي تواجه الشبكة خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت “Sui” أن سبب التوقف يعود إلى خلل برمجي مرتبط بالإصدار الجديد 1.72، وتحديدا في آلية احتساب رسوم الغاز (Gas Charging Logic)، ما أدى إلى توقف معالجة المعاملات على الشبكة الرئيسية.

وأكد فريق التطوير عبر منصة X أن النشاط عاد إلى الشبكة، مشيرا إلى أن تقرير تفصيلي حول الحادثة سيتم نشره خلال الأيام المقبلة. وخلال فترة الانقطاع، تم تعليق جميع المعاملات مؤقتا إلى حين نشر الإصلاحات اللازمة.

ووفقا لصفحة الحالة الرسمية للشبكة، استمر التوقف لمدة 5 ساعات و55 دقيقة، بينما لا يزال بعض المدققين (Validators) يعملون ضمن حالة أداء متراجع رغم عودة الشبكة للعمل.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها Sui مثل هذه المشاكل، إذ تعرضت الشبكة في يناير الماضي لانقطاع تجاوز ست ساعات، كما شهدت حادثة مماثلة في نوفمبر 2024 بسبب خلل في نظام جدولة المعاملات أدى إلى تعطل عدد من المدققين وتوقف الشبكة بالكامل.

وعلى صعيد السوق، تراجع سعر عملة SUI مؤقتا من 0.95 دولار إلى 0.89 دولار أثناء الانقطاع، قبل أن يتعافى ويستقر قرب مستوى 0.925 دولار.

ورغم ارتفاع العملة بنحو 1.5% خلال آخر 24 ساعة، فإنها لا تزال منخفضة بحوالي 17% خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بحالة الضعف التي يشهدها سوق العملات الرقمية بشكل عام.

وكانت SUI قد سجلت مكاسب قوية خلال مايو الجاري بعدما اقترب سعرها من 1.40 دولار، مدعومة بعملية تحصيص (Staking) لأكثر من 108 مليون عملة SUI، إلى جانب التفاؤل بإطلاق عقود SUI الآجلة عبر CME وشراكة الشبكة مع شركة المدفوعات الأفريقية “Paga”.

اقرأ أيضا:

تحويل 30 مليون دولار من البيتكوين إلى “كوين بيس” يثير التكهنات حول نوايا شركة “ستراتيجي”

هل سيواصل سوق العملات الرقمية انخفاضه تزامنا مع انتهاء صلاحية عقود خيارات البيتكوين البالغة 6.3 مليار دولار؟

