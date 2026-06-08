عملة Zcash تقفز بنسبة 10% بعد إطلاق أهم ترقية في تاريخ الشبكة

سجلت العملة الرقمية Zcash (ZEC) ارتفاع تجاوز 10% خلال 24 ساعة الماضية لتتداول قرب مستوى 426 دولار، مدفوعة بإطلاق ترقية تقنية وُصفت بأنها الأهم في تاريخ الشبكة.

وجاءت المكاسب بعد أيام من اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة هددت أحد أبرز مكونات الخصوصية في المشروع، ما دفع المطورين إلى تنفيذ سلسلة من التحديثات الطارئة للحفاظ على سلامة الشبكة.

ثغرة أمنية هزت مجتمع Zcash:

بدأت القصة في أواخر مايو عندما كشف الباحث الأمني “تايلور هورنبي” عن ثغرة حرجة داخل نظام “Orchard Shielded Pool” المسؤول عن المعاملات الخاصة في شبكة “Zcash”.

وفقا للتقرير، كان بإمكان المهاجمين استغلال الثغرة لإنشاء عملات ZEC مزيفة داخل مجمع الخصوصية دون ترك أي آثار واضحة على البلوكشين، وهو ما كان سيشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المعروض النقدي للشبكة.

اللافت أن اكتشاف الثغرة تم باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي متقدم ضمن إطار تدقيق أمني خاص طوره الباحث.

استجابة للمخاطر المحتملة، تعاونت عدة جهات داخل منظومة “Zcash”، من بينها “Shielded Labs” و”Zcash Foundation” و”ZODL”، لتطوير مقترح ترقية جديد يحمل اسم “Ironwood”.

وتهدف الترقية إلى إنشاء مجمع خصوصية جديد وآمن، مع منح مشغلي العقد القدرة على التحقق من إجمالي العرض والتأكد من عدم وجود عملات إضافية تم إنشاؤها بشكل غير مشروع.

ويرى المطورون أن هذه الخطوة ستعزز الشفافية وقابلية التحقق دون التخلي عن الخصائص الأساسية للخصوصية التي تشتهر بها الشبكة.

جاءت التطورات التقنية مصحوبة بانتعاش ملحوظ في سعر العملة.

فبعد أن هبطت ZEC إلى نحو 250 دولار في 5 يونيو، تمكنت من استعادة أكثر من 70% من قيمتها خلال فترة قصيرة، مدعومة بثقة المستثمرين في قدرة الفريق على معالجة المشكلة بسرعة.

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