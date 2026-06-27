بعد شهر يونيو الكارثي: 3 إشارات تقرّر وجهة البيتكوين

مع تبقّي أيام قليلة على نهاية شهر يونيو، يمكن القول أن سعر البيتكوين يحتاج إلى ما يشبه المعجزة لينهي الشهر باللون الأخضر، إذ تُظهر البيانات الحالية تراجع كبير بنسبة 18%.

وترسم بيانات شبكة البلوكشين (on-chain) صورة لعدد من العوامل الرئيسية الكامنة وراء آخر هبوط حادّ للبيتكوين، وما الذي يجب أن يتغيّر من أجل أن يكون السعر في شهر يوليو أقوى.

غياب الطلب:

في منشور حديث على منصة X، أوضح المحلل الشهير “علي مارتينيز” أن مستويات تجميع البيتكوين توقّفت على مدى الأشهر السبعة الماضية، قائلا:

ظلّ الطلب الظاهري على البيتكوين سلبيا لمدة 208 أيام متتالية، وهبط مؤخرا إلى قاع جديد عند سالب 273 ألف بيتكوين.

ويشير التراجع الواضح في هذا المؤشر إلى انخفاض الطلب الحقيقي في السوق الفوري، إذ يقارن المؤشر بين إنتاج عملات البيتكوين الجديدة وحركة المخزون القائم.

وجاء هذا التحوّل في الاتجاه عقب حدث التصفية الضخم في أوائل أكتوبر، حين تبخّر أكثر من 19 مليار دولار في يوم واحد.

وفي الفترة من 9 نوفمبر 2025 إلى 31 مايو 2026، ظلّ هذا الطلب — بحسب ما أضافه “مارتينيز” — يتأرجح بهدوء في المنطقة السلبية بين صفر وسالب 150 ألف بيتكوين، ما يشير إلى توزيع خفيف لكنه ثابت للعرض.

غير أن المؤشر هوى إلى سالب 273 ألف بيتكوين في أعقاب هبوطَي أوائل وأواخر يونيو، واستقرّ عند هذا المستوى دون حراك.

وبقاء المؤشر في المنطقة السلبية لهذه المدة الطويلة يعني أن كمية كبيرة من العرض القديم تدخل التداول بوتيرة أسرع مما يستطيع السوق الفوري استيعابه.

ويوحي هذا التباعد الكبير بأن ضغط البيع لا يزال يفوق تدفقات رؤوس الأموال الجديدة، وهو العامل الأول الحاسم الذي يجب أن يتغيّر كي يكون شهر يوليو أكثر قوة وإيجابية.

علاوة كوين بيس:

وقبل أيام قليلة، أشار ذات المحلل “مارتينيز” إلى مؤشر آخر يُظهر غياب طلب حقيقي على البيتكوين، لكن من جانب المستثمرين الأمريكيين تحديدا.

فعلاوة “كوين بيس” (Coinbase Premium) لا تزال غارقة في المنطقة الحمراء منذ نحو شهرين، وتحديدا منذ أن دخلت المنطقة السلبية بعد أن بلغ سعر البيتكوين ذروته فوق 82 ألف دولار في منتصف مايو، وظلّ هناك منذ ذلك الحين.

ويُعدّ الطلب المؤسساتي الأمريكي عامل حاسم في تحركات سعر البيتكوين، وهو العامل الثاني الذي يتعيّن أن يتغيّر في يوليو.

تدفقات الصناديق الخارجة:

تماشيا مع التطورات المشار إليها أعلاه، ظلّت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة (ETF) في موجة سحب ضخمة لأسابيع.

ولم يكن الأسبوع الماضي استثناء، إذ هيمن اللون الأحمر على جميع أيامه.

وفي يوم الخميس، اليوم الذي هوى فيه سعر البيتكوين إلى 58 ألف دولار لأول مرة منذ نحو عامين، سحب المستثمرون قرابة 700 مليون دولار من الصناديق.

أخبرت “لاسي تشانغ”، محللة الأبحاث في “Bitget Wallet” إن تدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين يجب أن تستقر، قبل أن تعود التقلبات إلى طبيعتها بعد حدث انتهاء صلاحية الخيارات الضخم البالغ 11 مليار دولار، والذي وقع في 26 يونيو.

واختتمت قائلة:

إذا استؤنفت عمليات الاسترداد وظلّ التموضع بعد انتهاء الصلاحية دفاعيا، فقد يبقى السوق متذبذب قرب مستوياته الحالية.

والنقطة الجوهرية هي أن اتجاه البيتكوين في يوليو قد يتشكّل ليس بفعل بيانات مؤشر PCE للأسبوع الماضي بقدر ما يتشكّل بطريقة تصرّف التدفقات والرافعة المالية والتجميع على الشبكة خلال 72 ساعة التي تلي تسوية انتهاء الصلاحية.

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