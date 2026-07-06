منصة “BitTorrent” تُعلن موعد إطلاق برنامج إعادة شراء وحرق عملة BTT

أعلنت “BitTorrent” إطلاق برنامج رسمي لإعادة شراء وحرق عملة BTT اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام، إذ ستوجّه تقريبا كل إيراداتها من خدماتها اللامركزية نحو شراء عملتها كل ربع سنة، مؤكدة أن التمويل سيأتي بالكامل من الإيرادات التشغيلية دون جمع أموال جديدة أو المساس باحتياطياتها.

آلية البرنامج:

كل ربع سنة، ستُستخدم إيرادات خدمات مثل BitTorrent Speed ومنصة BTTInferGrid المُطلَقة حديثا لشراء BTT بسعر السوق، ثم تُرسَل العملات إلى عنوان حرق يُخرجها نهائيا من التداول.

الجولة الأولى ستبدأ في الربع الثالث من 2026، على أن يبدأ أول حرق فعلي منتصف أكتوبر تقريبا، حين تكشف الشركة عن الكمية المحروقة ونسبتها من العرض الإجمالي وهاش المعاملة على السلسلة، على أن يتكرر الإعلان في منتصف الشهر الأول من كل ربع تال.

هل يرفع الحرق سعر BTT؟

تُتداول BTT حاليا عند نحو 0.00000027 دولار، بانخفاض يفوق 90% عن قمتها التاريخية في يناير 2022.

وتُعدّ الدورية المتكررة للبرنامج (بدل كونه حدثا لمرة واحدة) نمط كافأه السوق تاريخيا، إذ يربط مستقبل المشروع بمقياس الطلب مباشرة.

لكن التجارب السابقة لبرامج إعادة الشراء في الكريبتو متباينة النتائج.

حيث أنفقت “Hyperliquid” أكثر من 1.1 مليار دولار على إعادة شراء “HYPE” عبر توجيه 97-99% من رسومها، محقّقة نجاح واضح.

كما تسير “Aster” بنهج مماثل.

في المقابل، وجّهت Pump.fun كامل إيراداتها لتسعة أشهر وحرقت نحو 370 مليون دولار (36% من العرض المتداول)، لكن عملتها بقيت أدنى بـ81% عن قمتها التاريخية، ما دفع الفريق لخفض تخصيص إعادة الشراء إلى 50% من الإيرادات.

حتى عمليات حرق Aster تزامنت أحيانا مع تراجع السعر، ما يُذكّر بأن خفض العرض لا يعني بالضرورة ارتفاع السعر.

يقف مشروع “BitTorrent” في منتصف الطريق بين هذه التجارب:

ممول بالكامل من الإيرادات وقابل للتحقق على السلسلة كحال Hyperliquid، لكنه ينطلق من عملة تعاني منذ سنوات وقاعدة إيرادات تعتمد بشدة على منتج (BTTInferGrid) أُطلق للتو.

أول بيانات حقيقية ستصل في منتصف أكتوبر، حين تكشف الشركة كمية BTT التي أعادت شراءها فعليا من إيرادات الربع الثالث.

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