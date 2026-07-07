الاقتصادي “بيتر شيف”: شركة “Strategy” تحوّلت إلى مخطط بونزي!

وصف “بيتر شيف” الناقد الشهير للعملات المشفرة والمدافع عن الذهب، نموذج عمل شركة “Strategy” المطوّر بأنه مخطط بونزي في منتصف الدورة، منتقدا بشدة توجّه الشركة لبيع أجزاء من احتياطياتها من البيتكوين لتمويل توزيعات الأرباح وخدمة ديونها.

نموذج عمل مختلف:

خلال المراحل الأولى من تجميع الشركة للبيتكوين، أصدرت شركة “سايلور” دين قابل للتحويل وباعت أسهم لشراء العملة الرقمية.

أما الآن، فقد انعكس اتجاه تدفق رأس المال، بحسب “شيف”:

لدى “Strategy” الآن نموذج عمل مختلف تماما. بدلا من بيع الأسهم العادية والممتازة وإصدار الديون لشراء البيتكوين، أصبحت الاستراتيجية الجديدة هي بيع البيتكوين لدفع الفوائد وتوزيعات الأرباح، وسداد الديون، وإعادة شراء الأسهم التي باعتها، على أمل أن يرتفع سعر البيتكوين بشكل كبير.

وأشار إلى أن الشركة أنفقت نحو 17 مليار دولار على شراء البيتكوين منذ أكتوبر 2025، ومع ذلك شهد الأصل تراجعات حادة. وحذّر:

إذا كانت البيتكوين بهذا الضعف بينما كانت “Strategy” تشتري بـ17 مليار دولار، فتخيّل مدى ضعفها وهي تبيع بـ3.25 مليار دولار، إضافة إلى مزيد من البيع للحفاظ على الحد الأدنى من احتياطيها بالدولار.

دوّامة توزيعات الأرباح:

بحسب “بيتر شيف”، قفز العائد الحالي على سهم STRC إلى نحو 15% بسبب انخفاض سعره، موضحا:

هذا يعني أنه لإعادة السعر إلى 100 دولار، يجب على “Strategy” رفع معدّل توزيعات الأرباح.

ويرى “شيف” أن هذا يسبب حلقة تغذية سلبية حيث أن تراجع أسعار الأسهم الممتازة يفرض توزيعات أرباح أعلى، ما يتطلّب بدوره تصفية أكبر لحيازات البيتكوين، وهو ما يزيد الضغط على سعر الأصل نفسه.

توقّع “شيف” أن مستويات الدعم الفني للبيتكوين باتت مهدَّدة بفعل ضغط بيع جديد، معتبرا أن مستوى دعم 58 ألف دولار قد يصمد الآن، لكن بمجرّد أن ينهار، قد تنهار عملة البيتكوين دون 50 ألف دولار، لتختبر قاع أغسطس 2024.

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