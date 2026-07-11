من 838 دولار إلى مليون: محظوظ عملة CASHCAT

كثيرا ما يشهد عالم الكريبتو ولادة عملات رقمية جديدة مدفوعة بالضجيج، تجلب ثراء هائل لحفنة من المتبنّين الأوائل، أو في أغلب الأحيان للمطّلعين الأوائل على المشروع.

وأحدث هذه الظواهر هي العملة الرقمية “CASHCAT”، وهي عملة ميم مضاربية عالية المخاطر مبنية على شبكة “Robinhood Chain” (طبقة ثانية قائمة على الإيثيريوم).

تُظهر بيانات “CoinGecko” أن سعر العملة قفز بأكثر من 3200% خلال أسبوع واحد فقط، لتلامس قيمتها السوقية 200 مليون دولار بشكل مؤقت، ما أنتج قصص لافتة داخل المجتمع٫أبرزها:

مليون دولار من 838 دولار:

رصدت منصة “Lookonchain” حالتين:

الأولى ناجحة تماما حيث أنفق أحد المستخدمين 838 دولار فقط بالإيثيريوم لشراء أكثر من 15 مليون من CASHCAT، ثم باع كامل حيازته مقابل 580 إيثيريوم، محقّق ربح يتجاوز مليون دولار.

ويُرجَّح أن يكون هذا المستخدم — بحسب بعض منشوراته — هو “براين يونغ” (Brian Jung).

ومع ذلك، لم يستغلّ الفرصة كاملة؛ إذ لو صبر بضعة أيام إضافية، لكان ربحه قد بلغ 2.9 مليون دولار.

القصة الثانية: فرصة تقاعد ضائعة

القصة الثانية ناجحة أيضا من حيث المبدأ، لكنها مؤلمة من زاوية ماذا لو.

حيث باع مستخدم آخر 20 مليون من عملة الميم مقابل 711 دولار فقط، وهو ما يمثّل عائد بمقدار 10 أضعاف استثماره الأولي البالغ 69 دولار.

لكن “Lookonchain” أشارت إلى أنه لو احتفظ بحيازته بضعة أيام إضافية، لكان بإمكانه التقاعد فعليا؛ إذ قفزت “CASHCAT” بقوة في الساعات التالية، وكان استثمار 69 دولار ستقفز إلى أكثر من 2.7 مليون دولار.

ومع ذلك، يبقى الربح المحقَّق ربحا، فلا داعي للأسف الشديد على هذا المستثمر الغير محظوظ.

ومثلما أشرنا هؤلاء أغلبهم من المطلعين الاوائل على المشروع لذا يكونون من السباقين للشراء المبكر.

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