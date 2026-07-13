شركة “Strategy” تبيع أسهم بـ467 مليون دولار دون لمس عملة البيتكوين

باعت شركة “Strategy” نحو 466.7 مليون دولار من أسهم MSTR (4,818,781 سهم) بين 6 و12 يوليو، دون شراء أو بيع أي بيتكوين خلال الفترة ذاتها، وفق إقرار رسمي لهيئة الأوراق المالية الأمريكية.

رفعت العائدات احتياطي الشركة الدولاري بمقدار 450 مليون دولار ليبلغ 3 مليار دولار، مع بقاء حيازتها من البيتكوين ثابتة عند 843,775 بيتكوين (نحو 53 مليار دولار)، بمتوسط شراء 75,476 دولار للبيتكوين وتكلفة إجمالية 63.7 مليار دولار — ما يعني خسائر على الورق تبلغ نحو 10.7 مليار دولار عند الأسعار الحالية.

بقي سعر البيتكوين مستقر بالقرب من 63 ألف دولار بعد الإعلان، بينما تراجع سهم MSTR بنسبة 2.6% في تداولات ما قبل الافتتاح.

نشر “مايكل سايلور” مخطط غامض يوم الأحد بعنوان النقاط البرتقالية تحكي جزء من القصة فقط.

إذ اعتاد أن تسبق منشوراته الأحد إعلانات شراء، لكن الرسائل الأخيرة باتت أكثر غموضا، إذ سبقت منشورات مماثلة إطلاق إطار رأسمالي جديد بدل الشراء، وبيع 3588 بيتكوين (أكبر بيع في تاريخ الشركة) بدل عملية شراء متوقّعة.

صرح “غايب سيلبي”، رئيس الأبحاث في “CF Benchmarks”، إن قدرة “Strategy” على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأمد ليست موضع شك، إذ تغطّي احتياطياتها نحو 17.4 شهر من تكاليف التمويل السنوية (أو 25.9 شهر مع القدرة الاحتياطية)، لكنه حذّر من أن القلق يبدأ حين يتوقّف بيع البيتكوين عن كونه خيار ويصبح ضرورة متكررة للحفاظ على الهيكل الرأسمالي.

بموجب إطارها الجديد، خصّصت “Strategy” احتياطيها الدولاري لتوزيعات الأرباح الممتازة والفوائد فقط، وأقرّت برنامج إعادة شراء بمليار دولار لأوراقها الائتمانية (بأولوية لـSTRC)، إلى جانب سياسة توزيعات شهرية مرنة لن ترتفع تلقائيا إن تداول السهم دون قيمته الاسمية عند مستوى 100 دولار.

كما أقرّت إعادة شراء أسهم عادية بمليار دولار، وبرنامج تسييل بيتكوين يصل حتى 1.25 مليار دولار.

أشار “ماثيو سيغل” من “VanEck” إلى أن بيع 3588 بيتكوين لم يُحتسب ضمن هذا البرنامج، ما يعني أن قدرة الشركة على البيع مستقبلا قد تفوق الرقم المعلن.

من بين 197 شركة عامة تتبنّى نموذج تجميع البيتكوين، تأتي “Twenty One” و”Metaplanet” و”MARA” و”Bitcoin Standard Treasury Company” ضمن أكبر خمس حائزين بعد “Strategy”.

ورغم ذلك، انخفضت قيمة أسهم كثير من هذه الشركات بشدة عن ذروتها في صيف 2025؛ إذ لا يزال سهم MSTR نفسه متراجعا نحو 79%، بنسبة قيمة سوقية إلى صافي أصول (mNAV) تبلغ 1.03 فقط.

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