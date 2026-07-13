بوليفيا تدرس دمج USDT في نظام مدفوعاتها الوطني

تدرس دولة بوليفيا إضافة عملة التيثر المستقرة USDT إلى نظامها الوطني للمدفوعات، في خطوة أخرى ضمن تحوّل البلاد من حظر معاملات الكريبتو إلى السماح باستخدام منظّم للعملات الرقمية.

صرح وزير الاقتصاد “خوسيه غابرييل إسبينوزا” في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الحكومة تُقيّم إمكانية تداول USDT جنبا إلى جنب مع البوليفيانو (العملة المحلية) والدولار الأمريكي.

ولا يزال المقترح قيد المراجعة التقنية، ولم تنشر الحكومة بعد قواعد تطبيقه أو تمنح العملة المستقرة صفة العملة القانونية الرسمية، بحسب صحيفة “La Razón” المحلية.

ويعمل المسؤولون على وضع إطار عمل للبنوك والمحافظ الرقمية ومزوّدي خدمات الدفع، وفق “إسبينوزا”، على أن يتطلّب أي تطبيق فعلي ضوابط أقوى لمكافحة غسل الأموال، إذ لا تزال بوليفيا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما يعني خضوعها لرقابة مشدّدة بسبب ثغرات في نظامها لمكافحة الجرائم المالية.

يأتي هذا المقترح وسط ارتفاع حاد في تبنّي الكريبتو، بعد أن رفع البنك المركزي البوليفي القيود عن معاملات الكريبتو في يونيو 2024.

وتُظهر بيانات البنك المركزي أن حجم معاملات الكريبتو قفز من 46.5 مليون دولار في النصف الأول من 2024 إلى 294 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع بلغ 630% منذ رفع القيود.

وقد تصاعد الطلب مع بحث الشركات والمستهلكين عن بدائل للدولار الأمريكي الشحيح في البلاد، بعد أن أنهت بوليفيا في وقت سابق من هذا العام ربطها الثابت طويل الأمد بالدولار وتحوّلت إلى نظام صرف عائم.

كما أعلنت شركة الطاقة الحكومية “YPFB” العام الماضي عن خطط لاستخدام الكريبتو في واردات الطاقة، بينما استعان البنك المركزي البوليفي بتجربة السلفادور للمساعدة في بناء إطاره التنظيمي للكريبتو.

ويُذكر أن بنك “Banco Unión” الحكومي ومحفظته “Yasta” بدآ في أبريل السماح للعملاء بشراء USDT عبر “EFY Finance” للمدفوعات الدولية والحوالات.

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